Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

( Milletvekili adayı olacak mısınız? ) "Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne 1 Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben aktif siyasi hayatta Meclis Başkanlığına kadar 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle, isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim. Bana bu konuda hiç kimse teklifte de bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler. Sorunuzun cevabı bunu hiç düşünmüyorum. Bu üzerinde durulacak bir konu da değil. Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyaset hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli görevler olduğuna inanıyorum."

"ABDULLAH GÜL'Ü DE KONUŞTUK AMA BEN AÇIKLAYAMAM"

(Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı) "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahrem tutuyoruz."

"AK PARTİ'YE ZARAR VERECEK BİR HAREKETİN İÇİNDE OLMAM"

(Cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor musunuz?) "Kendilerine başarılar diledim. Sadece bunu ifade ettim. Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye çok büyük hizmet ettiğine inanıyorum. Ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanı, zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim. Milli görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz bütün terbiye bize davamıza sahip çıkmayı gerektirir. Daha seçimlere çok var. Bu konuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz."

ARINÇ, ABDULLAH GÜL'LE DE GÖRÜŞECEK

Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.