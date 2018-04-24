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Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Eadoğan'la görüşen Bülent Arınç, çıkışta yaptığı açıklamada "Abdullah Gül'ün durumunu da konuştuk. Ama ne konuştuğumuzu açıklamak istemiyorum" dedi. Arınç'ın, Abdullah Gül'le de görüşmesi bekleniyor.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ak saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Arınç, görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" yanıtını verdi.

Erdoğan ile Arınç'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası kapıda soruları cevaplayan Arınç şunları söyledi:

(Milletvekili adayı olacak mısınız?) "Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne 1 Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben aktif siyasi hayatta Meclis Başkanlığına kadar 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle, isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim. Bana bu konuda hiç kimse teklifte de bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler. Sorunuzun cevabı bunu hiç düşünmüyorum. Bu üzerinde durulacak bir konu da değil. Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyaset hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli görevler olduğuna inanıyorum."

"ABDULLAH GÜL'Ü DE KONUŞTUK AMA BEN AÇIKLAYAMAM"

(Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı) "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahrem tutuyoruz."

"AK PARTİ'YE ZARAR VERECEK BİR HAREKETİN İÇİNDE OLMAM"

(Cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor musunuz?) "Kendilerine başarılar diledim. Sadece bunu ifade ettim. Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye çok büyük hizmet ettiğine inanıyorum. Ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanı, zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim. Milli görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz bütün terbiye bize davamıza sahip çıkmayı gerektirir. Daha seçimlere çok var. Bu konuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz."

ARINÇ, ABDULLAH GÜL'LE DE GÖRÜŞECEK

Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
Vazgeçirmeye çalışıyorlar bence bu adamdan devam edin baya endişelendiler
Demekki Tayyibin derdi Gül imiş...
milletvekilliğiyle mi başlayacağım?!!! işte anahtar kelime... demek ki erdoğan yeni sistemde bakanlık sözü vermiş bakalım güle ne teklif göndermiş? el altından koltuk verince hilton 15 vekillle demokrasiye katkı sağladın mı güneş motel hatta güneş aile pansiyonu oluyor. bakalım abdullah gül ne diyecek :))) belli ki bir korku var.
senin davan ne Arınç..BOP mu..ankarayi parsel parsel satan Melih Gökçek ile aynı davaya mi hizmet ediyorsun..yada abd ile mutabık kalınan..pyd ye silah desteği veren ve eğiten eğitmeye devam eden abd ile mutabık kalınan akp davasına mi..yada suriyeyi vurunca abd memnuniyetle karşılayan akp sözcüsü İbrahim kalın la mı aynı davaya hizmet ediyorsun..
Hayırlısı olsun .
Ünlü bir akp ata sözü der ki''denize düşen ,fetö ya sarılır''
bu adamı fetöcü ilan etmemişlermiydi benmi yanlış hatırlıyorum. Demekki durum vahim
Sayın cumhurbaşkanı bunların hepsini kovalamamışmıydı.
Gül ü vazgeçirme çabaları
Ortak aday olarak Abdullah Gül çıkarsa kaybedeceğini anlayan rte arınçla Abdullah Gül'e kesin aday olma diye tehdit mesajı gönderdi.Kesin elinde şantaj yapacak biseyleri vardir rte nin.nede olsa bunlar yakin zamana kadar fetö lideriyle az şantaj yapmadilar birçok kişiye...
vazgeçme gül
Neden abdullah gülün adaylığından korkuyor
Arınç aracı olup Gül'ü ikna edecek.sessiz olacak.Olacak ki dışarıda kalsın.Erdoğan her yere ayar veriyor.
Bıktık sizden gidin artık ama güllü ama gülsüz ama karanfil ile bu halk sizden bıktı
Fetö sempatizanı arınç yine ortaya çıktı
Yusuf yusuf
Topaç gibiler ipimi sar bırak gitsin döne döne gelsin sar bırak
Yazıyı yanlış mı okudum ak saatlerinde akp genel merkezine mi geldi:) artık yaz saati kış saati ve ak saatler olmak üzere 3 saatimiz var:))
akp siyasi tefeci an sevmediğini ipotek altına alıp zamanında kullanıyor manisada arın anlayın damat ötecü fılan denize düşen yılana sarılıyor
bu nasıl bize izin verirseler konuşuruz zaten bu memleketin hayrına ne konuştunuzki bir şey demiyorum
kafamı var sizde kafazi......
GÜL E ELÇİ YOLLUYOR AMAN SAKIN ADAY OLMA DİYE
etekleri tutuştu birilerinin. demekki gül kararlı, vazgeçirmeye çalışıyor. tehditler şantajlar havada uçuşur şimdi
Abd ve israil hizmetkarları
Hahahhaha ne konuştuklarını bilmemek salaklıktır Gül e sakın aday olma diye baskı yapılıyor bütün mesele bu
arkadaşlar AK Parti kazanamayacağını anladığı için muhalefeti ele geçirmek için elindeki avucundaki Abdullah Gül'ü muhalif gibi göstererek karşı tarafın adayı yapmaya sevk ediyor Bu bir paralel Bu bir en büyük darbedir göreceksiniz bundan sonra çıkış kapısı olmayacak muhalefetin çok dikkatli olması lazım CHP ve Meral Akşener Yani bu iktidar Meral akşener'den çok korkuyor kaybedeceğini anladın Abdullah Gül çok büyük bir tehlikedir AKP nin elindeki gizli silahtır büyük kozun ortaya koyacak
Ya arkadaş ne mide varmış sizde be ,bi düşün su azîz milletin yakasından bu ne ya.
Fetönün Siyasi ayağına dokunmadıkça; bu halk size inanmaz...
hiç guvenim kalmadı bu akp ye yazıklar olsunu dinliyorum ersanı :)))
Anlaşılan Saray’da huzur yok. Arınç’ tan medet umulduğuna göre...
Hepiniz FETO artıklarısınız Bu Ülkeye faydanız dokunmaz hepinize güle güle
TEK ADAM SİSTEMİNDE NE ZAMAN GÖRÜŞ AÇIKLANMIŞ Kİ ŞİMDİ AÇIKLANABİLSİN
Abdullah Gül’ün adaylığıyla Saadet Partisi oyunu oyunu en az 300% artıracaktır. Korku sarmış birilerini.
Kör sağır dilsiz... Binali kör gül sağır Arınç dilsiz...
Tamam İşte Arınç ı Gül e gönderdi Cumhurbaşkanı ... Bende az buçuk tahmin edebiliyorum ne dediğini...
Şahsen düşüncem Gül ile Tayyip arasında pek fark göremiyorum... Gül pısırık etkisiz. Bence Saate içinde Gül den daha etkili adaylar çıkabilir. Çıkmalıda
Hayırlısı olsun
yaw bu siyasetciler hakketen isin cilkini cikardilar falan parti filan parti demiyorum alayi oyle. bi Allahin kulu vatandasin menfaatini dusunmuyor . yatacak yeriniz yok . ekonomi issizlik yolsuzluk basini almis gidiyor . aksam konustuklariyla sabah soyledikleri hep celisiyor. bi dusun artik milletin yakasindan yediniz bitirdiniz yawww bu kadar olmazzz ....
1.Sayın Gül bütün partilerin ortak adayı olarak belki aday olabilir sadece bir partinin adayı olmaz 2.Daha dün Sayın Gülü seçtirmemek için her türlü çirkefliği ve hakareti yapanların bugün onu kurtarıcı olarak görmeleri ülkem ve benim için memnuniyet verici özellikle chp güle yaptıkları için özür diledi mı acaba. 3. Sayın Gül çatı aday olursa sayın Akşener tükürdüğünü yalamış olurki ortada iyi kötü parti kalmaz 4.Her şey oldu ve Sayın Gül aday oldu diyelim bu kardeş yarışında yine kazanan Erdoğan olur çünkü Chp seçmeninin önemli kısmı sandığa gitmez.Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan ol
Evet Fetocular akepe bünyesi altında yeniden toplanmaya, toparlanmaya başladı. Eeeyyy millet bu Arınç değil miydi askerimize kumpas kuran. Bu Arınç değil miydi bana suikast düzenleyecekler diyerek kozmik odayı Fetocu savcılara teslim eden. Unuttunuz mu? Unutup ahdinizi bozduysaniz Rabbimin gazabı üzerinizden eksik olmayacak bunu da bilesiniz
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