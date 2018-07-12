Erdoğan-Macron görüşmesi sona erdi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı görüşme TSİ 16.30'da bitti.

İki lider arasında 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.

- Dünya Kupası finali sohbeti

Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan'ın Rusya'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili keyifli bir diyalog yaşandı.

Macron'un "Rusya'ya gelecek misiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Ankara'dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim." yanıtını verdi.

