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Erdoğan, Maduro'yu kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 01:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti - Erdoğan ile Maduro'nun telefon görüşmesinde, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılık vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Venezula Devlet Başkanı Maduro ile bu gece telefonda konuştu.

Erdoğan, Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Maduro'yu aynı göreve yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

İki lider, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkür eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ramazan ayı vesilesiyle Türk halkına tebriklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın telefon görüşmesi Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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