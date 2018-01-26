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Erdoğan, May ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefon görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine değindi - May, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik İngiltere Başbakanı May'la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçlandığını vurguladı.

- İki lider yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı

İngiltere Başbakanı May ise Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin, DEAŞ'la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratmakonusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak ilerleyen süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldı.

(AA)

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