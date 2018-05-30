Erdoğan: Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda altını çiziyorum; tek merci haline getiriyoruz. Birileri diyordu ya, 'Meclis işlevsiz kalacak' alakası yok. Tek kanun yapma, çıkarma merci Meclistir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi asla yok. Bütçe dışında Meclise kanun teklifi veya tasarısı götürme hakkı olmayan cumhurbaşkanı partisi çoğunlukta bile olsa yasama organı ile mesafesini korumak zorundadır. Yasama ile yürütmenin dengeye kavuştuğu bu ortamda yargının da tarafsız, bağımsız bir şekilde çalışması hiç şüphesiz çok daha kolay olacaktır. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi tekrar ederek, Türkiye'nin yeni dönemde ideal düzeydeki güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Protokolü İftarı"nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda altını çiziyorum; tek merci haline getiriyoruz. Birileri diyordu ya, 'Meclis işlevsiz kalacak' alakası yok. Tek kanun yapma, çıkarma merci Meclistir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi asla yok. Bütçe dışında Meclise kanun teklifi veya tasarısı götürme hakkı olmayan cumhurbaşkanı partisi çoğunlukta bile olsa yasama organı ile mesafesini korumak zorundadır. Yasama ile yürütmenin dengeye kavuştuğu bu ortamda yargının da tarafsız, bağımsız bir şekilde çalışması hiç şüphesiz çok daha kolay olacaktır. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi tekrar ederek, Türkiye'nin yeni dönemde ideal düzeydeki güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum. Tüm temsilcileri bugün aramızda olan bu üç erkin mensuplarından yeni yönetim sisteminin uygulamasına destek vermelerini özellikle rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim, Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, hükümet, Türkiye sözü veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde tarihimizde ilk defa 'ölsek de buradayız' diyerek darbecilere direnen Meclisimizin yine tarihimizde ilk defa darbecilerin değil milletin yanında saf tutan yargımızın itibarını yükseltmek hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.