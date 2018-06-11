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Erdoğan: "Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir."


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