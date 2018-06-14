Erdoğan, Milli İrade Platformu STK İftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı, Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. İnşallah bu kararın gereği en kısa sürede yerine getirilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından Yenikapı'da organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İftarında yaptığı konuşmada, ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden silahı bırakmayanlara derslerini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bir tek masum vatandaşa, hangi partiye mensup olursa olsun, bir tek siyasetçiye zor kullanan hiç kimseye en küçük müsamaha göstermeyeceklerinin bilinmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ramazan ayını da İslam dünyası olarak, yürek burkan bir atmosferde geçirdik. Suriye'den Irak'a, Yemen'den Afganistan'a, Filistin'e kadar coğrafyamızın farklı yerlerinde kardeşlerimizin yüzü bu ramazanda da bir türlü gülmedi. Dayanışma, sulh, paylaşma, merhamet ve şefkat ayı ramazan; gözünü kan bürümüş diktatörler, teröristler ve devlet terörü uygulayan yönetimler tarafından adeta bize zehir edilmeye çalışıldı."