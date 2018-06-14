Erdoğan, Milli İrade Platformu STK İftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı, Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. İnşallah bu kararın gereği en kısa sürede yerine getirilir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından Yenikapı'da organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İftarında yaptığı konuşmada, ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden silahı bırakmayanlara derslerini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.
Bir tek masum vatandaşa, hangi partiye mensup olursa olsun, bir tek siyasetçiye zor kullanan hiç kimseye en küçük müsamaha göstermeyeceklerinin bilinmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu ramazan ayını da İslam dünyası olarak, yürek burkan bir atmosferde geçirdik. Suriye'den Irak'a, Yemen'den Afganistan'a, Filistin'e kadar coğrafyamızın farklı yerlerinde kardeşlerimizin yüzü bu ramazanda da bir türlü gülmedi. Dayanışma, sulh, paylaşma, merhamet ve şefkat ayı ramazan; gözünü kan bürümüş diktatörler, teröristler ve devlet terörü uygulayan yönetimler tarafından adeta bize zehir edilmeye çalışıldı."
Ramazandan iki gün önce 14 Mayıs pazartesi günü Gazze sınırında yaşanan katliamın bunun en açık örneği olduğunu ifade eden Erdoğan, "İslam dünyası olarak, Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya hazırlandığımız bir anda İsrail; Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı, demokratik haklarını kullanan Filistinli kardeşlerimize vahşice saldırdı. Aralarında çocukların, kadınların, tekerlekli sandalyedeki engellilerin de bulunduğu 62 kardeşimiz, İsrail askerleri tarafından hunharca katledildi. Aynı saldırılarda bir kısmı ağır, 2 bin 700'ün üzerinde Filistinli de yaralandı. Ben bir kez daha Kudüs'ü savunurken, şehadete yürüyen Filistinli yiğitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık ziyareti esnasında yaşanan bu hadiseler üzerine, hemen o akşam harekete geçtiklerini anlatarak, hem Trump yönetiminin aldığı gayrimeşru karara hem de İsrail yönetiminin işlediği cinayetlere karşı Türkiye olarak tepkilerini ortaya koyduklarını aktardı.
Dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Kudüs'ü ve katliamı konuşmak üzere acilen İstanbul'da toplantıya çağırdığını hatırlatan Erdoğan, "Çağrımızdan sadece 72 saat sonra İstanbul önemli bir zirveye ve tarihi bir mitinge ev sahipliği yaptı. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek Mitingi', milletimizin Kudüs meselesindeki hassasiyetini tüm dünyaya göstermiştir. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu bu imtihan döneminde Türkiye dik duruşuyla bir kez daha tarih ve insanlık önünde ibra olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ve o gün miting meydanında misafir olan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Dört asır boyunca hizmet etme şerefine nail olduğumuz Harem-i Şerif'in üzerine namahrem eli değmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlarda hem de diğer zeminlerde Filistinli kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu savunmayı sürdüreceğiz. BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı, Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum. İnşallah bu kararın gereği en kısa sürede yerine getirilir."
(Sürecek)
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