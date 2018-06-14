Erdoğan, Milli İrade Platformu STK İftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde yeni ve çok daha ağır bir imtihan bulunuyor. Bu imtihan, 24 Haziran seçimleridir. Çünkü bu seçimler Türkiye'nin kader seçimi, dönüm noktası olacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Platformu tarafından Yenikapı'da organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları İftarı'nda yaptığı konuşmada, son 16 yılda maruz kaldıkları tüm saldırıları önce Allah'ın yardımı, sonra milletin desteği ve duasıyla boşa çıkardıklarını belirtti. "Kefenimizi giyerek çıktığımız büyük ve güçlü Türkiye davasından bugüne kadar asla taviz vermedik" diyen Erdoğan, bir taraftan ülkeyi kalkındırırken diğer taraftan da 28 Şubat darbecilerinin hak ve özgürlükler konusunda bıraktığı enkazı kaldırdıklarını söyledi. "Bin yıl sürecek" denilen meşum dönemi milletin de desteğiyle 10-15 sene içinde mezara gömdüklerini vurgulayan Erdoğan, kılık kıyafet üzerindeki yasaklamaları tamamen çöpe attıklarını, imam hatipler ve meslek liselerine uygulanan kat sayı zulmüne son verdiklerini, Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi'yi seçmeli ders olarak tüm okullarda yaygınlaştırdıklarını, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarını alabildiğine genişlettiklerini, hayırlı çalışmalarını da daima desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Allah'a hamdolsun, hep birlikte ülkemizi 15-20 sene önce hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık. Bugün 16 yıl öncesine göre daha demokratik bir Türkiye var. Bugün 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. Bugün 16 yıl öncesine göre daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün umutsuzluk girdabında boğulan değil, geleceğine güvenle bakan bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil kalkınma ve insani yardımlarda dünya şampiyonu olan bir ülke var, bir Türkiye var. Suriye'den Filistin'e, Somali'den Türkistan'a kadar tüm mazlum ve mağdurların sözcüsü, hamisi bir ülke var. Türkiye'nin bu başarısında siyasi irade kadar sivil toplum kuruluşlarımızın da çok büyük emeği, katkısı bulunuyor. Biz bugüne kadar kol kola, omuz omuza yürüdük. Milli iradeye yönelik saldırıları beraberce püskürttük. Darbecilerin heveslerini kursaklarında hep birlikte bıraktık. 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçaklara meydanları birlikte dar ettik. Şimdi önümüzde yeni ve çok daha ağır bir imtihan bulunuyor. Bu imtihan, sevgili kardeşlerim, 24 Haziran seçimleridir. Çünkü bu seçimler Türkiye'nin kader seçimi, dönüm noktası olacaktır."

Türkiye'nin 24 Haziran'la beraber yeni bir yönetim sistemine geçtiğini belirten Erdoğan, on yıllardır ülkeyi esir alan, milli irade üzerine Demokles'in kılıcı gibi sallanan mevcut sistemin artık yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bıraktığını vurguladı. Türkiye'de artık sivil iradeyi temel alan yeni bir sistemin kurulduğunu kaydeden Erdoğan, "İşte biz, 24 Haziran'da bu sistemi kimin kuracağını oylayacağız. Bu bakımdan bu seçim çok önemli. Ya geçmişi yasaklar, baskılar, darbe şakşakçılığıyla dolu muhalefete yeni sistemin anahtarlarını vereceğiz ya da 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla çok daha demokratik, çok daha özgürlükçü, kadim değerlerimizle daha barışık bir sistemi beraberce inşa edeceğiz. Muhalefet cephesinde garnitür olarak bulunanların durumu bize ve milletimize asla bir ölçü olamaz. Biz niyete bakarız, sicile bakarız. Dile getirilen vaatlere bakarız. Biz karşımızdakilerin bugüne kadar başörtüsünden imam hatiplilere kadar sergilediği tutuma bakarız. Bunlar akşam başka, sabah başka. Bu şekilde. Uygulaman ne uygulaman? İcraatın ne icraatın? Biz buna bakarız." diye konuştu.

\ - "İhtiyacımız, güçlü Hükümet, güçlü Meclis" "Gayret takdire, takdir ise tedbire mani değildir" sözünü hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Rabbimiz mukaddes kitabımızda başarının sırrını şu şekilde bizlere ifade ediyor: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Evet, emek olmadan zahmet, çile, gayret olmadan zafer de olmaz. Kim daha çok çalışırsa, kim daha fazla ter dökerse, milletin kapısını kim daha sık çalarsa Allah başarıyı da ona nasip eder. Bizde her görev millete ve kutlu davamıza hizmet etmenin bir vesilesidir. Mesele üstlendiği mesuliyetin hakkını en iyi şekilde vererek Hak ve halk katında ibra olmaktır. İnşallah, 24 Haziran gecesine kadar sizlerin bu anlayışla çalışmalarınızı yürüteceğinize inanıyorum. Biliyorsunuz, biz 'Vakit Türkiye Vakti', 'Vakit Birlik Vakti' diyerek yola çıktık. Amacımızı da 'İrade, Erdem, Cesaretle Türkiye'yi Şahlandırmak' olarak ilan ettik. Bunları gerçekleştirmek için de ihtiyacımız, güçlü Hükümet, güçlü Meclis'tir. Bu iki ayaktan biri eksik kalırsa güçlü Türkiye idealimiz de çok ağır bir darbe alacaktır. Buna asla fırsat vermemeliyiz ve kendimiz şöyle bizim bütünlüğümüzün ilkelerini belirledik. 'Rabia'mız var bizim. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedik, bu şuurla yola çıktık. Bunu gerçekleştirebilmek için bütünüyle kardeşliğe, bir arada helalleşmeye de ihtiyacımız var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 16 yıldır aralıksız bir şekilde devam eden hizmet kervanının birkaç tane kifayetsiz muhteris tarafından durdurulmasına göz yummamalıyız."