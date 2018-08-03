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Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ankara'da, gurbetçi küçük bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Recep dede' diye bağırdı. Aracını durduran Erdoğan minik Sude ve kardeşini dinleyip, sevdi. Erdoğan’ın “Neden ağlıyor?” sorusu üzerine küçük kızların annesi, “İkisi de sizi çok seviyorlar” diye cevap verdi. Ağlayan küçük kızı öperek sakinleştiren Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Dün YAŞ toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir’deki törene katıldıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte YAŞ toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden gurbetçi bir ailenin küçük kızı Sude’nin “Recep dede” diye seslenmesine kayıtsız kalmadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre’den gelen gurbetçi ailenin çocukları ile bir süre sohbet edip, onlara oyuncak hediye etti. O anlar gurbetçi ailenin cep telefonu kamerasına yansırken, küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakından görünce ağladı.

Erdoğan minikleri sakinleştirip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçi aile erdoğanın makam aracı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
reisim bizde sizi çok seviyoruz.
Kaç yaşında adamın elini öpmesine müsade ediyor.Doğru bulmadım.
ne güzel hayat sanki herşey güllük gülistanlık gibi
çocukları seven bir insan adamdır..
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