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Erdoğan: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi dün yoktu, bugün yok, yarın da yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:23 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Muharrem İnce'nin açıklamaları) Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi dün yoktu, bugün yok, yarın da yok."


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