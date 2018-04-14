ERDOĞAN: ONUNLA BERABER GİTMEK İSTEYENLER BUYURSUN GİTSİN

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe Kongresi öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu otoparkında kendisini karşılayanlara hitap etti. Afrin'de 4 bin 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, " Size imansızlar selam duracak. Afrin'de durdular mı? Kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacak arasına aldılar, kaçtılar. Bak şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Niye? Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor" diye konuştu.
Erdoğan, FETÖ ile yürütülen mücadeleye de değinerek " Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin. Bilet paralarını da veririz. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını,milletini seven vatandaşlara; millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Karşımdaki topluluğu böyle görüyorum" dedi.
Görüntü Dökümü:
-Erdoğan'ın gelişi
-Konuşması
Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Trump'tan son dakika Suriye operasyonu açıklaması
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor
Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum