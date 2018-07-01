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Erdoğan, oy kullanmaya yalın ayak giden çifti Beştepe'de ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.  Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti.

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oy kullanmaya yalın ayak giden Emine (69) ve Mahmut Yılmaz (70) çiftini, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Emine- Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak yürüyerek gitti. Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakana vermek için ayak yalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz" diyen Yılmaz çifti, okulda asılı listeden kayıtlı oldukları sandıkları bularak oyunu kullandı.

Basında geniş yer bulan Yılmaz çiftinin oy kullanmaya yalın ayak gittiğini izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla Mahmut Yılmaz'ı aradı. Erdoğan'ın kendisi ve eşini külliyeye davet ettiğini belirten Mahmut Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da ayak yalın eşimle birlikte Ankara'ya kadar yürürüz."

'KUCAKLAŞMAK İSTİYORUM'

Emine Yılmaz ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu belirterek, "4 yıl önce eşimle birlikte Cumhurbaşkanımız için ayak yalın giderek oy kullanacağımı ahdetmiştim ve gerçekleştirdim. 2 kilometrelik yolu eşimle birlikte ayak yalın giderek çok şükür oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum" dedi.

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