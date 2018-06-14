HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hüseyin, telefon görüşmesinde, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit ederek, bölgesel konulara değindi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'le telefonla görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistanlı mevkidaşı Hüseyin, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri görüşmede, birbirlerine tebriklerini iletti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit eden iki lider, bölgesel konulara da değindi.

Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı çerçevesinde yapılan görüşmelerde olumlu neticeler elde edilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Filistin konusunda uluslararası platformlardaki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, bayramın, başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

PARTNERBurada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık Burada denize girmek çok zor... Yok böyle kalabalık
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyorAA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor
Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı bayram Memnun Hüseyin Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

AA son dakika olarak duyurdu! FETÖ üyeleri kilisede buluşuyor

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Eşini öldürüp telefonla konuşurken intihar etti!

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.