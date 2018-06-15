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Erdoğan partisinin Sultangazi İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultangazi İlçe Teşkilat'nı ziyaret etti.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultangazi İlçe Teşkilat'nı ziyaret etti. Bina önüne toplananlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken, Erdoğan buradan makam aracı yerine AK Parti otobüsüne binerek, ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingin ardından, Ak Parti Sultangazi İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.
Erdoğan ilçe başkanlığında yaklaşık yarım saat kaldı. Bine çevresine toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın çıkışında sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan buradan ayrılırken makam aracı yerine AK Parti otobüsüne bindi.

(FOTOĞRAF)

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