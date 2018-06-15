ERDOĞAN PARTİSİNİN SULTANGAZİ İLÇE TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultangazi İlçe Teşkilat'nı ziyaret etti. Bina önüne toplananlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken, Erdoğan buradan makam aracı yerine AK Parti otobüsüne binerek, ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingin ardından, Ak Parti Sultangazi İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.
Erdoğan ilçe başkanlığında yaklaşık yarım saat kaldı. Bine çevresine toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın çıkışında sevgi gösterilerinde bulunurken, Erdoğan ayrılırken makam aracı yerine AK Parti otobüsüne bindi.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan detay
-Toplanan kalabalık
-Erdoğan'ın çıkışı
-Erdoğan'ın otobüse binmesi
-Genel ve detaylar
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