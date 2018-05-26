Erdoğan, polis teşkilatı ile iftar programı'nda konuştu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile iftarda buluştu. İftar yemeğine İçişleri bakanı Süleyman Soylu,İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polisler aileleriyle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada polislere hitap etti. Erdoğan, "Türkiye olarak donanım, eğitim, kapasite ve disiplin açısından dünyada parmakla gösterilen emniyet teşkilatlarından birine artık sahibiz. Emniyet teşkilatımız 173 yıllık köklü bir birikimi temsil ediyor. Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için tercih değil, zorunluluktur. Türkiye güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor. Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden ,insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Bölgemize tehdit unsuru oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz. Sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanlarda yaşanacak herhangi eksik, ihmal ve sorunun devletimize çok ağır maliyetleri olacaktır. Nitekim son bir kaç yılda bunun acı örneklerine şahit olduk. Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan FETO, Türkiye'nin terörle mücadelesine çok büyük darbeler vurdu. Bu hain yapı terör örgütlerindeki istihbarat elemanlarımızın ifşasından, karartma operasyonlarına hatta sabotajlara kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok yönteme başvurdu. Bu örgüt ülkemizi uluslararası planda zor duruma düşürmek amacıyla siyasi suikastlar dahil, sayısız provokasyona teşebbüs etti. 70'lerdeki gibi toplumumuzun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye çalıştı" dedi.

"BİLEREK VE İSTEYEREK HİÇ KİMSENİN MAĞDURİYETE UĞRAMASINA GÖZ YUMMADIĞIMIZDAN EMİN OLMANIZI İSTİYORUM"

Erdoğan FETÖ ile mücadelede hukuk ve adaletten de ayrılmamaya özen gösterdiklerini belirterek, "7 Şubat MİT krizi ile başlayan, 17-25 Aralık girişimi ile devam eden ve 15Temmuz'da zirveye çıkan bu sancılı dönemde millet ve devlet olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Önce Allah'ın yardımı ve milletimizin feraseti sonra da aklını ve şerefini Pensilvanya'daki şarlatana kiraya vermeyen polislerimizin, askerlerimizin, yargı mensuplarımızın desteğiyle tüm bu sıkıntılı süreçleri atlatmayı başardık. Sizleri devletin en zor günlerinde sergilediğiniz milli duruşla vatandaşların hafızasında unutulmayacak bir yer edindiniz. Bir daha aranızda bu tür ihanet çetelerinin türemesine ve yerleşmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında diğer kurumlarımızda olduğu gibi emniyet teşkilatımızda da kapsamlı bir çalışma yürüttük. Güvenlik birimlerimizi FETO virüsünden tamamen arındırmak için süratli ve kararlı bir şeklide adımlar attık. Örgütle irtibatı bulunan, gizli haberleşme araçlarını kullanan, örgüt çıkarları için makamını suiistimal eden şahısları titiz bir çalışmayla tespit ettik. Bunların kurumla ilişiğini kestik. Bu süreçte hukuk ve adaletten de ayrılmamaya özen gösterdik. Şayet yapılan hatalar olmuşsa bunları da telafi etmeye çalıştık. Bilerek ve isteyerek hiç kimsenin mağduriyete uğramasına göz yummadığımızdan emin olmanızı istiyorum. Açık söylüyorum. Dünyada pek az ülke devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla, bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebildi. Dünyada çok az toplum böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim gibi dirayetle gelebildi" dedi.