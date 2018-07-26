Erdoğan, Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binası açılışına katıldı

PRETORYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli." dedi.
Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı, ülkede yaşayan Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet gösterecek yeni Kançılarya binasının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ne layık konumuyla ve fiziki koşullarıyla daha iyi hizmet sunacak binanın bugün resmen hizmete açıldığını belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin bu gurur gününe katılanlara şükranlarını sundu. Bu binaya Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'yle ilişkilerine verdiği kıymetin bir nişanesi olarak da bakıldığını ifade eden Erdoğan, son yıllarda Türkiye'nin, yurt dışındaki diplomatik temsilini güçlendirmeye gayret sarf ettiğini aktardı.
Başkan Erdoğan, bu tür hizmet binalarının, o ülkelerin temsili noktasında taşıdığı öneme işaret ederek, "Bilhassa Afrika ülkelerindeki misyonlarımızın sayısının, kapasitesinin, temsil kabiliyetinin artırılmasına gayret gösteriyoruz. Afrika ülkeleriyle ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilişkilerimizde büyük mesafeler kaydettik. Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimiz yine bir Afrika ülkesi olan Somali'de inşa edildi ve bizim iftihar vesilemiz." diye konuştu.
Somali'de dünyanın en büyüğü olarak görülen ülkelerin bile büyükelçilik binası, yatırımları olmadığını, konteynırlar içerisinde büyükelçilikleri bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Somali'de 85 dönüm arazi üzerinde diplomatik külliye yaptığını ifade etti.
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlar ile Türkiye'nin kıtadaki varlığını artırdığını aktaran Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarını ve iş adamlarını da Afrika'ya yönelik çalışmalarında desteklediklerini ve teşvik ettiklerini vurguladı.
- "Gönül iş birliği yapılmadık devlet bırakmadık"
Erdoğan, "10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde ve alanlarda görünür olan Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6. diplomatik ağına sahip bir ülke konumundadır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kapısı çalınmadık, dost yarası sarılmadık, gönül iş birliği yapılmadık devlet bırakmadık." dedi.
Hz. Mevlana'nın pergel metaforunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir ayağımızı Türkiye'ye sabitleyip diğer ayağımızla da tüm dünyayı kucaklamanın, girilmedik gönül bırakmamanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda bunun da mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar Afrikalı kardeşlerimizin, Asyalı dostlarımızın da hak ve hukukunu savunduk. 'Dünya beşten büyüktür' sözümüzle küresel güvenlik ve yönetim sistemindeki çarpıklıklara karşı herkesin vicdanının sesi olduk. Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir. Bu süreçte devletimizin en büyük gücü, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gururla temsil eden vatandaşlarımız ile diplomatlarımızdır."
Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti ilişkilerinin bu seviyelere ulaşmasında Türk toplumu mensuplarının, iş adamlarının ve sivil toplum kuruluşlarının emeğinin asla inkar edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Sizler çalışmalarınızla, bağlantılarınızla, ticari faaliyetlerinizle hem ülkemizi burada layıkıyla tanıttınız hem de uzakları bizlere yakın kıldınız. İki ülkenin birbirini daha iyi tanımasında, anlamasında sizler bizlere önemli bir güç kaynağı oldunuz. İnşallah bundan sonraki dönemde bizler bu gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, Türkiye'nin diplomaside bugün ulaştığı gücün, sözden uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz bunu da evelallah yaparız, buna mani bir durum yok. Biraz daha fazla çalışacağız. Biz siyasetçiler işaret fişeği olarak önde olacağız ama tüm diplomatlarımız, iş adamlarımız dayanışma içerisinde olmalı, iş adamlarının bulundukları ülkelerde her türlü yatırıma, ihaleye hiçbir çekinme olmadan girmeleri lazım. Bilecekler ki 'Benim Cumhurbaşkanım arkamdadır, benim bakanlarım arkamdadır, benim ülkemde özellikle siyaset arkamdadır.' Bu şekilde de bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Bütün bu ticaretten yatırımlara, güvenlik iş birliğinden eğitime, insani yardımlardan enerjiye kadar her alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada. Hep veren el olduk, alan el değil. Allah bizleri o duruma düşürmesin. Veren el olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz dünyadaki garip gurebaların yanında oldukça, nerede bir felaket varsa oraya elimizi uzattıkça o zaman biliniz ki çok daha güçlü olacağız. Şu anda bu anlayışla yolculuğumuza devam ediyoruz."
(Sürecek)
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