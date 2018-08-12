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Erdoğan: "Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Provokasyonla, darbeyle yapamadıklarını şimdi para ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna açık ifadeyle ekonomik savaş derler."


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