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Erdoğan 'Psikiyatrik bir vaka raporu oluşturmuş' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 07:59 | Son Güncelleme 1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka raporu oluşturmuş” dediği kişinin darbeci eski yaveri Ali Yazıcı olduğu ortaya çıktı

Erdoğan 'Psikiyatrik bir vaka raporu oluşturmuş' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'nün davaları sulandırmaya yönelik gayretleri için söylediği, "Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş" sözündeki darbecinin Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı olduğu ortaya çıktı.

RAPOR PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan ve Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanmakta olan darbeci eski Kurmay Albay Yazıcı, davadaki alt rütbedeki sanıkların kendisi aleyhine beyanlarda bulunmaya başlaması üzerine psikolojik rahatsızlığı varmış gibi göstermek için girişimlerde bulunmaya başladı. Önceleri sürekli kendini Sincan Cezaevi'ndeki psikoloğa sevk ettiren Yazıcı, cezaevi yönetimi tarafından bu yönüyle de gözlem altına alındı. Psikoloğa gideceği ve bu amaçla koğuşta hazırlandığı sıralarda anormal tepkileri gözlenen Yazıcı günün diğer bölümlerinde daha normal davranışlar sergiledi. Cezaevi yönetimi buna rağmen, olası bir intihar vakası yaşanmaması için darbeci Yazıcı'nın psikoloğa sevki işlemlerini yerine getirdi.

O DA "RÜYA GÖRMÜŞÜM" DEDİ

FETÖ'cülerden "akıl sağlığının bozuk olduğu" algısını yaratmaya çalışan bir başka ismin daha olduğu öğrenildi. Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanırken tahliye olan ve darbecilerin sıkıyönetim listesinde ismi bulunan eski Tuğgeneral Murat Yaygın da kendini uzun süre psikoloğa sevk ettirdi. Bu aşamada sabit bir noktaya bakarak, sürekli dizlerini oynatan Yaygın, kendisi ile görüşen cezaevi yetkililerine, "FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin çok şey anlatacağım, hangi komutanlığa ne kadar FETÖ'cü alındığını, bunları alan komisyonlardaki kişileri tek tek anlatacağım" diyerek görevlileri oyalamaya çalıştı. Yaygın da Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaygın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki aşamasına gelindiğinde ruh sağılığının bozuk olduğu raporunun ileride hak kayıpları oluşturacağını düşünerek, "Ben rüya görmüşüm. Size 'bildiğimi' söylediğim her şey rüyaymış" diyerek çark etti.

TERS PSİKOLOJİ TAKTİĞİ

Darbeci Ali Yazıcı, psikoloğa sevki ve kendisinin gözlem altında tutulduğunu fark ettiği anlarda ağırlıklı olarak boşluğa bakma, kendisi ile konuşmaya çalışan kişilerle iletişim kurmama gibi davranışlar sergiledi. Yazıcı bu sırada psikolojide "ters psikoloji" diye tanımlanan taktiği uygulamaya koyuldu. Yazıcı'nın, kendisinin "nasıl olduğu" sorulduğunda, bir - iki saniye duraksadıktan sonra yüksek sesle "iyiyim, ben iyiyim çok iyiyim" gibi yanıtlar verdiği ve yine çok kısa duraksadıktan sonra, ısrarlı talebi olmasına rağmen "beni psikoloğa götürmeyin" diye çıkışları olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Yazıcı kurmay subay

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
senin de bir muayene olman şart
@alaettinaslan hemde tam teşekküllü, bağımsız bir hastanede .))
bu ülkede herkes deli herkes terorist herkes hırsız herkes haşn bir tek sen iyisin hiç bir kusurun yok
Adamın yanına ajan koymuşlar yine de açığı ni bulamadılar.buda birilerini cildirtmaya yetiyor
@gercekler2016 dalga mi gecion tapeleri dunya dinledi. Soyleyipte 1 dak sonra inkar ettiklerini saymiom bile man belgeleri diploma yaw nasil bir balik koyun karisimisiniz siz
bu ulke %30 dan ibaret degil ki kopekler istiyo diye atlar olsun man kafali solcular
adamsın kapağın kralını yapmışsın. anlayana
Yanındaki ajan/asker 5 saniyede boynunu kırabilecekken yapmadılar da bunun için orduyu organize organize edip akşam saatinde bütün ülke seyretsin diye darbe yapmaya çalıştılar ve suikast timleri mi gönderdiler yani? Üstelik suikast timi otelin adresini de sokaktan geçenlere, bakkala falan sordu yani öyle mi? Yav he he!
öncelıkle sen bır pısıkıyatrıge gıt sen herkesı düşman görüyosun
adami öldürmeye kalktılar. halk ayaklanması çıkardılar. kumpas kurdular. darbe girişiminde bulundular. hala herkezi dusman görüyorsun. diyorlar. hasta beyinli mahluklar
Fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fetocular alınmadıkça alayı masal
inanın hayat bizi SAYENİZDE 15 yılda BİTİRDİ MADDİ manevi
enbüyük suçlu sensin
DARBECİ HAİNLERİN TEKER TEKER İNFAZ EDİLMESİ ŞART. HALA EKMEĞİNİ SUYUNU HAVASINI İSRAF ETMESİNLER ÜLKENİN!...KATİL NESİL.
bu ülkede ne kadar hain var ya artık sıkıldım bu havlamalarindan begenmeyen gitsin abd almanya ing veya istedigi yere birakin huzur gelsin ulkeye
Sen bir görün kendini mükemmel görüp herkesi suçlama hastalığı neymiş öğren.
Yahu hepiniz aynı filmdesiniz. Biz sadece seyrediyoruz. Emir erim ramazan süt kardeşi Şaban.. ne diim.
allah tüm sara hastalarına,depresyonlulara,psikopatlara,psikiyatri hastalarına,narsistlere şifa versin,ülkemiz bunlardan(başta aktif mistik paranoyak olan fetullah ve etrafına topladığı pasif mistik paranoyaklara)şifa versin..
kisi kendi karakterindeki insanlari yaninda toplarmis,simdide sikayet ediyor
ne istedilerse verildi bir psikologta verseydiniz bari ya
AYNA VERSİN BİR ŞU KONUŞANA ...TORUN TORBA SAHİBİ OLDU ALACAĞINIZOI ALDINIZ SATACAĞINIZI SATTINI YETMEDİ Mİ DAHA EKMEĞE MUHTAÇ İNSAN VARKEN ÇÖPTEN EKMEK ÇIKARAN VARKEN ALTIN KLOZETE OTURUYORUNUZ HALEN
REİS ,BU YAVERLERE ZAMANINDA İKİ TOKAT ATSAYDI AKILLARI BAŞINA GELİRDİ.
ya bunarsa...işte o zaman yandık..
15 TEMMUZ 2016 dan veya 17/25 Aralıktan önce NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diyerek bu örgüte YARDIM-YATAKLIK YAPANIN,ÖRGÜTÜN TEHDİT VE TEHİLEKE OLUŞTURACAK YAPIYA SİZİN SAYENİZDE GELDİĞ AÇIK VE NETTİR. Peki ALLAHIM VE HALKIM AFFETSİN demekle şahsen BEN HAKKIMI ASLA HELAL ETMİYORUM. ALLAH CC.de KUL HAKKINA GİRENLERİN KUL İLE HESAPLAŞIN emri açık ve net iken GİT KİMİN HAKKINA GİRDİN İSE ONDAN AF DİLE dediğinde AHİRETE İKİ YAKAM İKİ YAKANIZDA EY YAĞMACILAR.
Hayat çocuk oyuncağı olmuş başka birşey değil!
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