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Erdoğan-Putin görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor" - "Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari... bütün alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette" - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek" - "Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum"

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasındaki her türlü dayanışmanın birilerini gerçekten kıskandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında baş başa görüşmek üzere Four Seasons Otel'de bir araya geldi.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

Başkan Erdoğan, sözlerine, "Öncelikle bu BRICS Zirvesi'nde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti gerek şahsım gerek heyetim adına ifade etmek istiyorum." diyerek başladı.

Telefon görüşmelerinde de ifade ettiği gibi BRICS Zirvesi'nde bir araya gelip ikili görüşecekleri konuların olduğunu söylediklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari... bütün alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık hedef olduğunu anımsatarak, "Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum çünkü bu konuda bir inanmışlığımız var. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. Öyle zannediyorum ki bu yıl hakikaten 6 milyon gibi bir turist noktasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Tüm bunlarla beraber aramızdaki her türü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor." ifadelerini kullandı.

- Putin: "Beni restorana davet edecektiniz hani?"

İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum." karşılığını verdi.

Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak." sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim." dedi.

- Putin: "Ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iki ülke arasındaki ilişkilerin artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin, "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek. Geçen sene ticaret hacmimiz yüzde 40,5 oranında artmıştı ve 22 milyar doları aşmıştı. Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Erdoğan ve Putin'in açıklamaları sonrasında iki lider görüşmeye basına kapalı devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
BRICS Erdoğan-Putin görüşmesi

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