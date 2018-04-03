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Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

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Erdoğan-Putin görüşmesi

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