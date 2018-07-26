Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 21.10'da bitti.

İki liderin görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmeye, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

