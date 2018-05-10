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Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı


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