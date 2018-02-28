'Erdoğan Putin'in yerini aldı'

Kanalın internet sitesinde yer alan değerlendirmede Batılı yayın organlarında Erdoğan'ın "kötülüğün cisimleşmiş hali" pozisyonunda Putin'den daha sık görülmeye başlandığında dikkat çekildi.
Değerlendirmede Erdoğan'ın bu şekilde resmedilmesinin sebebi olarak "Batıya boyun eğmemesi" gösteriliyor. Yoruma göre, Avrupalı yöneticiler Erdoğan'ın Kıbrıs politikası ve "Yeni Osmanlı" tabir edilen bölgesel hırslarının yanı sıra Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine karşı tutturduğu sert söylemden rahatsız.
"Tsargrad", Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin kötüleşmesinin sebepleri ne olursa olsun, bu durumun Rusya'nın elini kuvvetlendirdiğini yazıyor. Bunun öncelikle sebebi olarak da, Avrupa'nın kendine Putin yerine başka bir "baş düşman" bulması gösteriliyor.
Yayın organı, son olarak Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında iktidarını Rusya sayesinde koruyabildiği, Rusya'nın Ankara'yı NATO ve AB'den koparmak için çalışmaya devam etmesi gerektiği tespitlerine yer veriyor.
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