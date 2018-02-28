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'Erdoğan Putin'in yerini aldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de "Putin'in danışmanı" diye lanse edilen ve hükümet çevrelerinden de ilgi göre "Avrasyacı" düşünür Aleksandr Dugin'in yayın yönetmeni olduğu muhafazakar eğilimdeki Rus internet televizyon kanalı "Tsargrad", ilginç bir yorumu vitrine taşıdı. "Tsargrad", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa'nın baş düşmanı" koltuğunu Vladimir Putin'den kaptığı yönünde bir analiz yayımladı.

Kanalın internet sitesinde yer alan değerlendirmede Batılı yayın organlarında Erdoğan'ın "kötülüğün cisimleşmiş hali" pozisyonunda Putin'den daha sık görülmeye başlandığında dikkat çekildi.

Değerlendirmede Erdoğan'ın bu şekilde resmedilmesinin sebebi olarak "Batıya boyun eğmemesi" gösteriliyor. Yoruma göre, Avrupalı yöneticiler Erdoğan'ın Kıbrıs politikası ve "Yeni Osmanlı" tabir edilen bölgesel hırslarının yanı sıra Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine karşı tutturduğu sert söylemden rahatsız.

"Tsargrad", Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin kötüleşmesinin sebepleri ne olursa olsun, bu durumun Rusya'nın elini kuvvetlendirdiğini yazıyor. Bunun öncelikle sebebi olarak da, Avrupa'nın kendine Putin yerine başka bir "baş düşman" bulması gösteriliyor.

Yayın organı, son olarak Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında iktidarını Rusya sayesinde koruyabildiği, Rusya'nın Ankara'yı NATO ve AB'den koparmak için çalışmaya devam etmesi gerektiği tespitlerine yer veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dikkat ettiyseniz Rus medyası ve Rus düşünürler hep bizim Reisi pohpohluyor. Önce saflarına çektiler, şimdi Avrupa ve Amerika'ya karşı kamçı. Dileriz sonuçta biz karlı çıkalım.....
"darbe girişimi sırasında iktidarını Rusya sayesinde koruyabildiği, Rusya'nın Ankara'yı NATO ve AB'den koparmak için çalışmaya devam etmesi gerektiği.."
müslüman türkiyenin bekaasına ekonomisine üstüne oynanan oyunlarını açık bariz bir şekilde oynayan zatların ta kendisi bu zalimler abd-ab,nin oyunlarının sonu oldu. türkiyemizin içinde odaklanan bu zatların öyle veya böyle hele daha içimizdeki oyun kuranların var olduğunu üdşünüyorum daha tam olarak temizlenmediler bu sinsi dikta ile şimdiye kadar türkiyemizin hem bekaasını hemde ekonomisinin ilerlememesine engel oldular bunuda açık ara farkla öyle veya böyle r.t.erdoğanın zaten bildiği bir aşikardır ve bekledi bekledi sonunda şutu kalaye çaktı gol gol oldu buda türkiyemizin kurtuluşu oldu....
Türkiye'yi kim yanına çekerse o kazanır.
Rusya turkiyeyi kendisine çekip amerikadan ve israil den uzaklaştırmak istiyor..bu söylemleri de sadece algıya oynama peşindeler..
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