Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde ilk reaktörün devreye girmesini hedeflediklerini ifade eden Putin, "TürkAkım ile ilgili deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor ve kısa bir süre içinde kara kısmını da döşemeye başlayacağız." diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu durumun enerji güvenliğini artıracağına dikkati çekti.

Putin, Türkiye ile demir-çelik sanayi, oto sanayi, finans, tarım, inovasyon, bilim ve teknik gibi birçok alanda iş birliğini artırma niyeti taşıdıklarını belirterek, "Elbette savunma sanayii konularını da ele aldık. Mesela Türkiye'ye S-400 sistemlerinin teslimatı ile ilgili anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunu görüştük ve bu son derece verimli savunma tesislerinin Türkiye'ye teslimat süresini azaltmaya karar verdik ve diğer projeler de görüşüldü." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, S-400 sistemlerinin teslimat takvimine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılması konusunda Türk ortaklarımızın bir ricası oldu, biz de bu ricayı olumlu değerlendirdik. Üretimine ivme kazandıracağız ve fiyatlarla ilgili de mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Ortak imalata ve teknolojilerin ihracatına gelince, bu güven meselesi değil, siyasi temas konusu değil. Bu tamamen ticari bir meseledir. Bu mesele şirketler tarafından çözüme bağlanıyor. Bu konuda herhangi bir siyasi, askeri tutumlarımız yok, herhangi bir sınırlama da yoktur fiilen."

(Sürecek)