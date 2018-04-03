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Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin: (1) - "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik" - "TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmını da döşemeye başlayacağız" - "(S400'lerde) Ortak imalat ve teknoloji ihracatı güven meselesi değil, tamamen ticari bir meseledir. Herhangi bir sınırlama yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı ile ikili anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, iki ülke arasında nükleer enerji alanındaki iş birliğinin bugün başka bir seviyeye taşındığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nükleer güç santralinin birinci blokunun temelini bugün attıklarını ve Türkiye'de ilk nükleer güç santralinin kurulmaya başlandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde ilk reaktörün devreye girmesini hedeflediklerini ifade eden Putin, "TürkAkım ile ilgili deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor ve kısa bir süre içinde kara kısmını da döşemeye başlayacağız." diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, bu durumun enerji güvenliğini artıracağına dikkati çekti.

Putin, Türkiye ile demir-çelik sanayi, oto sanayi, finans, tarım, inovasyon, bilim ve teknik gibi birçok alanda iş birliğini artırma niyeti taşıdıklarını belirterek, "Elbette savunma sanayii konularını da ele aldık. Mesela Türkiye'ye S-400 sistemlerinin teslimatı ile ilgili anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunu görüştük ve bu son derece verimli savunma tesislerinin Türkiye'ye teslimat süresini azaltmaya karar verdik ve diğer projeler de görüşüldü." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, S-400 sistemlerinin teslimat takvimine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılması konusunda Türk ortaklarımızın bir ricası oldu, biz de bu ricayı olumlu değerlendirdik. Üretimine ivme kazandıracağız ve fiyatlarla ilgili de mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Ortak imalata ve teknolojilerin ihracatına gelince, bu güven meselesi değil, siyasi temas konusu değil. Bu tamamen ticari bir meseledir. Bu mesele şirketler tarafından çözüme bağlanıyor. Bu konuda herhangi bir siyasi, askeri tutumlarımız yok, herhangi bir sınırlama da yoktur fiilen."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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