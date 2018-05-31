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Erdoğan, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ANKARA (DHA) -

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