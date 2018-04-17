HABER

Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesinde kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çekerek şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vur

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesinde kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çekerek şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalarHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar
İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konferans salonunda mide bulandıran olay!

Konferans salonunda mide bulandıran olay!

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

6 yaşındaki çocuğu kulübeye götürüp istismar etti

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.