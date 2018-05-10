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Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

Görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını dile getiren Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

İki lider, görüşmede, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindi.

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