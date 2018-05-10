Erdoğan, Rukiye Yıldırım'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rukiye Yıldırım'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yıldırım'a telgraf göndererek, tebriklerini iletti.
Yıldırım, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 46 kiloda altın madalya kazandı.
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