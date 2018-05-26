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Erdoğan, Sahilde İftarı Bekleyen Vatandaşları Ziyaret Etti (Görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Haber: İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftara giderken Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurarak iftarı bekleyen vatandaşların yanına gitti.Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet ederken bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi.

Haber: İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftara giderken Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurarak iftarı bekleyen vatandaşların yanına gitti.Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet ederken bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

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