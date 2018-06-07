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Erdoğan şairleri dizeleriyle andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum şairler Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümlerinde şiirleriyle andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum şairler Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümlerinde şiirleriyle andı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda Karakoç ve Zarifoğlu'nun dizelerine yer verdi.

Karakoç'un, "Bırakın dönsün dönme dolaplar, Haktan hakikatten yana bakın siz.” ve Zarifoğlu'nun "Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı." dizelerini paylaşan Erdoğan, "Büyük davaların, büyük sevdaların şairleri... Mekanınız cennet olsun." ifadesini kullandı.

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