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Erdoğan şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" paylaşımında bulundu.

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