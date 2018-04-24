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Erdoğan, Samsat'taki deprem hakkında bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Yaralılara Allah'tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'la da görüştü.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsat'taki deprem

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