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Erdoğan sanatçılardan bunu istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 10:46 | Son Güncelleme

Sanatçılar dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip doğum gününü kutlamıştı. Sibel Can, ziyaretin perde arkasını anlattı.

Erdoğan sanatçılardan bunu istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'un da aralarında olduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etmişti. Ünlü isimler hem Zeytin Dalı harekatına desteklerini ifade ettiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar.

'SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ'

Sibel Can, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımız'a çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki... Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."

Hülya Koçyiğit, "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik" diye konuştu.

Ziyarette yer alan isimlerden Cemal Hünal ise "Cumhurbaşkanımız'ı çok sağlıklı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var" dedi. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan sanatçılar erdoğan sibel can

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
hade yine iyisiniz devşirme, osmanlı flimlerini çevirmek için yolunuz açık olsun ,hey artizler dur abey yağçılarda inecek var?
@kimmuzik yorum yazanlar herhalde ya türk degil yada turkiye vatandaşı degil gezideki gibi ortalığı kana bulamak için yola cıkanlar mı sanat çı peki onlar hangi güclerden neler aldı veya ne keseleri aldı bunu da biz merak ediyoruz
BUN KAREYİ KİMSE UNUTMASIN
SATMA OZAMAN ERDUVAN, VERGİSİNİ ALIRKEN İYİ SİGARAYA BİLE KARIŞIYOR BU ERDUVAN YA:-)
Erduvan ne lan değişik. Sevsende sevmesende ülkeyi yöneten kişi saygı duyacaksın.
Haşmetnap tan ödül keselerini almışlarmıdır? yoksa yeni trend yandaş kanallarda dizi,filim belediyelerde konser yeterlimi?
@hasananbar yorum yazanlar herhalde ya türk degil yada turkiye vatandaşı degil gezideki gibi ortalığı kana bulamak için yola cıkanlar mı sanat çı peki onlar hangi güclerden neler aldı veya ne keseleri aldı bunu da biz merak ediyoruz
sıgara bırakma önerıs ı ve ıçılme ortamıı ıduzenlemesı sınırlı yapılan bır guzel ornek
Bu sanatçılara giden param helal olsun. Var olun, çok yaşayın ülkemin GERÇEK sanatçıları. Birileri sizi örnek alsın, devletinin yanında yer alsın. Nimetsiz olmasınlar.
resime bak herkes kendini sağlama alma derdinde yalakalar
reis bey milletin nasil yasayacagina ne yiyip icecegine karisacagina ulkeni yonet aclik siniri kac para haberin sen suriyeli din kardeslerine devletin butcesinden bakacaksin diye acaba vergiler bogdu milleti.
Yalaka yada yandaş degiller hülya kocyigit ne beklentisı olcak 70 yasinda cengiz kurtoglu sibel can yeterince paraları var ama YAVUZ BINGÖL derseniz duşunurum neden acaba
yorum yazanlar herhalde ya türk degil yada turkiye vatandaşı degil gezideki gibi ortalığı kana bulamak için yola cıkanlar mı sanat çı peki onlar hangi güclerden neler aldı veya ne keseleri aldı bunu da biz merak ediyoruz
gözden düşen sanatçı müsveddeleri yaşama tutunmak için reise sarılıyorlar tıpki hilya gibi.
MUAZZEZ ERSOY YOK MU? ŞAŞIRDIM...!
Diziyi bile izlemiyorda torunları izliyormuş muş da muş muş.... Evet Bu kareyi unutmayın...
Körler sağırlar birbirini ağırlar. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derler. İşini biliyor sanatçı arkadaşlar.
Sibel can ve cengiZ kurtoglu bu yalakalıklarından olsa gerek kıbrısta yuhalanıyorlar konser sonlarında, orhan gencebay hic cıkamıyor zaten
Kadir inanır ı göremedim ! yatiyor ellem zaar...
tek dert sigara zaten
serdar gokhan benim icin bitmistir.
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