Erdoğan sanatçılardan bunu istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'un da aralarında olduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etmişti. Ünlü isimler hem Zeytin Dalı harekatına desteklerini ifade ettiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar.

'SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ'

Sibel Can, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımız'a çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki... Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."