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Erdoğan: "Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz."


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