Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini, BM'nin ve diğer uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması kararının, İsrail yönetimini adeta azdırdığını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi. Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla yaptı. Filistin'de tek suçları binlerce yıldır üzerinde yaşadıkları topraklardaki haklarını savunmak olan masum insanlara yönelik büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıya kalındığını belirten Erdoğan, Filistin'de 65 şehit, 3 bini aşkın yaralı bulunduğunu belirtti. İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan saldırıları sebebiyle yarım asrı aşkın süredir huzur yüzü görmeyen Filistinlilerin bir kez daha zulme maruz kaldığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'nın büyükelçiliğini Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır. İsrail askerleri, topraklarını savunmak dışında hiçbir amaçları olmayan, asla silaha, şiddete, zorbalığa başvurmayan masum Filistinlileri, çocuk, engelli, yaşlı, kadın demeden katlediyor. Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların, tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır."

- "Filistinlilerle dayanışma içinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz" Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olduğunu, dünya gözünü yumsa da Türkiye'nin İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Uzun zamandır işgal altındaki Filistin topraklarının, özgür Filistin Devleti'nin sınırları içinde huzura ve güvene kavuşacağı günlere kadar kardeşlerimizin mücadelesini destekleyeceğiz. Yanlarında kim olursa olsun İsrail yönetiminin uyguladığı teröre, döktüğü kana, yaptığı haksızlıklara karşı mücadele eden Filistinlilerle dayanışma içinde olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu. Son hadisede olaylar başlamadan önce sağduyulu davranması konusunda İsrail yönetimini ikaz ettiklerini, buna rağmen katliam başlayınca, tüm uluslararası ve insani mekanizmaları harekete geçirdiklerini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu konuyu özel olarak ele alması için girişimde bulunduklarını kaydetti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini de daha etkili şekilde harekete geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Filistin'deki son gelişmelerle ilgili bazı ülke liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, bu telefon diplomasisini bu gece ve yarın da sürdüreceğini aktardı. Erdoğan, bu temasların gelecek günlerde de devam edeceğini kaydetti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü İstanbul'da olağanüstü toplayacaklarını belirten Erdoğan, bu zirveden önce Yenikapı Meydanı'nda dev bir miting gerçekleştirileceğini, buradan dünyayı Filistin'deki olaylara daha duyarlı olmaya davet edeceklerini anlattı. - "Filistin meselesi sadece bir toplumun topraklarını koruma mücadelesi değildir" Erdoğan, pazar günü de Diyarbakır'da miting düzenleneceğini, çeşitli şehirlerde bu katliamı kınamaya yönelik mitinglerin başladığını ve devam edeceğini söyledi. Filistinlilerle dayanışma ve şühedaya saygı amacıyla 3 gün ülke genelinde yas ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, yaralıların tahliyesi için Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığının yoğun çaba gösterdiğine işaret etti. Erdoğan, İsrail'in engellemelerine rağmen bu çabalardan vazgeçilmediğini söyledi.