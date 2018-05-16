Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili "Birleşmiş Milletler, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zira Birleşmiş Milletler adalet tesisi için vardır ama şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." dedi. Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla birlikte yaptı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımaz, hak ve adalet bilmez, şımarık, küstah, insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalınmasının, çok tehlikeli bir kapının açılması anlamına geleceğini söyledi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının ağır tahribatının, insanlığı uluslararası kurumlar etrafında birleşerek huzuru ve güvenliği, kurallara dayalı bir düzeyde aramaya yönelttiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "İsrail'in korsanlıkları, bu düzenin kökten sarsılmasına ve artık son hadiselerle birlikte açıkça yıkılmaya başlamasına yol açmıştır. Daha önce Avrupa'nın göbeğindeki Bosna'da, Afrika'nın pek çok yerinde, Somali'de, yakın zamanda Irak ve Suriye'de kötü imtihanlar veren uluslararası sistem Filistin'deki tavrıyla adeta intihar etmektedir. İşte Birleşmiş Milletler, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür. Zira Birleşmiş Milletler adalet tesisi için vardır ama şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz.

Şayet İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünya hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürüklenecektir. Güçlü olanın istediğini aldığı, mazlum olanın ise hep kaybettiği böyle bir düzen insanlığın sonu demektir. Biz bu kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun. Sonuna kadar hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer alacağız. Bizim için bu tavır konjonktürel değil ilkeseldir. Aynı tavrı Suriye, Irak, Somali, Bosna, Kırım, Karabağ konusunda da gösteriyoruz." Bugüne kadar mazlumun kimliğine bakmadıklarını ve bakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda milli gelire oranla dünyada birinci sırada yer almasının nedeninin bu olduğunu belirtti. - "Ecdadımız böyle yapmıştı, biz de aynı yoldan ilerliyoruz" Türkiye'nin, canlarını ve namuslarını kurtarmak için ülkeye sığınan 3,5 milyon Suriyeliye yıllardır ev sahipliği yapmasının nedeninin, bu yaklaşım olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstikrarsızlığın ve açlığın pençesinde kıvranan Somali'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir destekle tüm dünyaya örnek olacak bir kalkınma modelini hayata geçirmemizin sebebi işte bu insani davranıştır. Filistinli kardeşlerimizin de aynı sebeple yanındayız. 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek aynı sebeple uluslararası sistemi adalete davet ediyoruz. Ecdadımız böyle yapmıştı, biz de aynı yoldan ilerliyoruz. İnşallah kendimizden başlayarak tüm kardeşlerimizin, insanlığın mutluluğu ve refahını sağlayana kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. Bölgemizde ve dünyada neler yaşanırsa yaşansın, biz ülkemizle ilgili hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi sürdürüyoruz." - "Mevcut sistemle sorunlarımızın üstesinden gelmek giderek zorlaşıyor" Türkiye'nin geride kalan 16 yılda tarihinin en önemli demokratik ve ekonomik reformlarına imza attığına işaret eden Erdoğan, her alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlattı. Özellikle son 5 yıldır önlerine çıkan sorunların mahiyeti ve çapının değişmeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, "Darbe girişimi dahil, terör örgütlerini kullanmak dahil her türlü alçaklık kullanılarak Türkiye'nin istikrar ve güven ortamı tehdit edildi. Bu yetmedi, ülkemizin güney sınırları boyunca terör koridoru oluşturulmaya çalışıldı. Biz mücadelemizi kesintisiz şekilde yürüttük, yürütüyoruz ancak bu süreçte gördük ki mevcut sistemle sorunlarımızın üstesinden gelmek giderek zorlaşıyor. Bunun üzerine ülkemizin yeni bir yönetim sistemine olan ihtiyacını her geçen gün daha yüksek bir sesle dile getirmeye başladık." değerlendirmesini yaptı.

- "Milletimiz iradesini serbestçe sandığa yansıtacaktır" Erdoğan, 15 Temmuz sürecinin, Türkiye'de pek çok mesele gibi siyasetin önceliklerini ve duruşunu da değiştirdiğini vurgulayarak, "Siyasetin ve parlamentonun uzlaşması sayesinde cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişimizle birlikte hukuki süreci başarıyla sonuçlandırdık." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasının ardından yaşananların, kendilerini 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle karşı karşıya bıraktığını belirterek, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kuralları ve kurumlarıyla işlemeye başlayacağını dile getiren Erdoğan, "Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da iradesini serbestçe sandığa yansıtacaktır. Biz milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, tanımıyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin, yeni bir döneme adım atacağı 24 Haziran seçimlerinde milletin yine en doğru kararı vereceğinden şüphesi olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerden ülkemizin demokrasiden ekonomiye her alandaki umutlarını ifade eden 2023 hedeflerine sahip çıkmanızı özellikle rica ediyorum. Eski Türkiye'nin hastalıklarını hortlatmak için uğraşanlara asla izin vermeyeceğinize inanıyorum. Türkiye'yi yeniden istikrarsızlığa, çekişmenin, kısır kavgaların tuzağına çekmek isteyenlere itibar etmeyeceğinizi biliyorum." mesajını verdi.