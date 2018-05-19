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Erdoğan: "Silahlar, F16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil... İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan o paslı yürek, sinede yüktür."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Silahlar, F16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil... İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan o paslı yürek, sinede yüktür."


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