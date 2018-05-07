Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ticaret hacmimizin ilk kez ilk kez 2017'de 1 milyar doları aşmış olması sevindirici ama hedefimiz 5 milyar dolara çıkarmak. Belgrad Saraybosna Otoyolu Projesi bir dostluk ve barış projesidir. Sırbistan'ın FETÖ ile mücadelede sürdürükleri desteği unutmamız mümkün değil. Türkiye bursları ile onlarca Sırbistanlı öğrenciye üniversiyte imkanı sağlıyoruz.

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"



Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleri ile kurduğumuz bağdan rahatsız olduklarını görüyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Boş işlerle uğraşmak yerine Balkanlar'ın barış ve istikrarına katkı veren konulara yoğunlaşsınlar. Fenerbahçe Basketbol takımımız Avrupa Liği finallerinde mücadele edecek. Bir başka ortak başarıya daha imza atacağız.

"15 TEMMUZ GECESİ MECLİSE SALDIRILDIĞINA İNANAMADIK"



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, "Meclisi ziyaret ettiğimizde 15 Temmuz gecesinde meclise saldırıldığına inanamadık. Şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz kendi geleceklerini belirleyen ülkelerden yana olacağız. Ülkenin yükselmesi için Sayın Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. Hiç bir yatırımcı oratya gelmek istemiyordu, sayın Cumhubaşkanı Erdoğan'ın gelmesininardından gelmeye başladılar.