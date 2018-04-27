Erdoğan: Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına (2) 

"ARTIK 2 KONGREMİZ VAR. BİR TANESİ İZMİR BİR TANESİ DE İSTANBUL"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık 2 kongremiz var. Bir tanesi İzmir bir tanesi de İstanbul. Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız da kongrelerini aynı heyecanla tüm Türkiye'de gerçekleştirdiler. AK Parti'yi malum milletimizle birlikte kurduk. Nice badirelere birlikte göğüs gererek partimizi bugünlere yine milletimiz ile getirdik. Yine yönetim sistemimizi de inşallah milletimiz ile birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

"ŞUNU UNUTMAYIN, MUHALEFETİN BU ÜLKEDE SOROS'LARI ÇOKTUR"

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde tüm tereddütlerden tüm kafa karışıklıklarından arınmış bir şekilde yeniden sahada uygulamaya koyacağız. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle güya siyaset yaptığını sananların durumunu benim milletim ibretle izliyor. Bizim için önemli olan karşımızda kimlerin olduğu değil kim olursa olsun hiç önemli değil. Asıl önemli olan milletimize ne diyeceğimiz milletimiz ile nasıl kucaklaşacağımızdır. 24 Haziran seçimlerini her hadisede kendisini gösteren bir mücadale ile geçeceğine işaret ediyor. Türkiye'de sosyal fay hatlarını derinleştirmek için uğraştılar. Başaramadılar. Ellerinin ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Şunu unutmayın, muhalefetin bu ülkede Soros'ları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soros'lardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar. Ama işte buradan ilan ediyorum; yine başaramayacaksınız. Hangi kumpasları kurarlarsa kursunlar şunu bilmeleri lazım ki en büyük tezgah Rabbimin onlar üzerindeki oyunu" diye konuştu.