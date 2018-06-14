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Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'yla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider bayramın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yla telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, birbirlerine tebriklerini ileterek, bayramın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de ilettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Abdullah Fermacu Somali Cumhurbaşkanı

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