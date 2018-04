Erdoğan, soruları yanıtladı (6)

Milletvekili listelerine FETÖ'cülerin sızma ihtimaline karşı yapacaklarının sorulması üzerine Erdoğan, "Artık kolay değil. Çünkü çok hassasız. Yani biz her türlü bu noktada incelemeyi, araştırmayı, devlete eleman almadaki GBT gibi bunların hepsinin incelemelerini yaptırıyoruz, yaptıracağız. Ben, böyle bir sızmanın olabileceğine ihtimal vermiyorum." yanıtını verdi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 bin kişilik kripto bir yapının tespit edildiği bilgisi... Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz burada?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Son döneme yönelik bunlar tespitler. Her an çalışmalar tabii devam ediyor. Değişik şeyler olabilir, olabiliyor. Tabii biliyorsunuz istihbarat herhalde boşuna yok. İstihbaratın da kendine has bazı görevleri var ve içeride, dışarıda belli yerlerle iltisaklar vesaire. Tabii istihbarat konuşulursa istihbarat olmaktan çıkar. Şimdi 3 binle ilgili de böyle bir tüyo verirsek herhalde bu da yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Afrin ve terörle mücadele konusundaki soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şunu bir defa rahatlıkla söyleyebilirim; Biz şu anda belki şah damarını terörle mücadelede kesmiş olamayabiliriz ancak şah damarı çok ciddi bir darbe yedi ve kanamada. Bunu söyleyebilirim. Zira, sayılar içeride, bakın ciddi manada düştü. Artık yüzlerle konuşuluyor ve bunlar tabii kısa bir sürenin şeyleri değil. Çok uzun süredir devam eden bir terörle mücadelenin ürünü. Bakın son 3 yılda yurtiçi ve Kuzey Irak'ta YPG, PKK ile mücadelede 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi."