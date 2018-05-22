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Erdoğan talimat vermişti; Saraybosna'daki Osmanlı Şehitliği yeniden düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Osmanlı Şehitliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenmesi yönündeki talimatı üzerine TİKA tarafından çalışmalara başlandı.

Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Gurbet GÖKÇE- Can EROK- Özgür Deniz KAYA/ SARAYBOSNA, (DHA) - BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Osmanlı Şehitliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenmesi yönündeki talimatı üzerine TİKA tarafından çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nce (UETD) Saraybosna'da pazar günü düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Avrupa'da yaşayan Türkler ile bir araya geldi. Erdoğan, Saraybosna ziyareti sırasında Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovic'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'nin yanında bulunan Osmanlı Şehitliği'ni de görünce, buranın yeniden düzenlenmesi yönünde talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna'daki Osmanlı Şehitliği'nde çalışmalara başlandı. Balkanlar'dan sorumlu TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, "Bu mezarlıkla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bakanımıza bu mezarlığın yeniden çevre düzenlemesinin yapılmasıyla ilgili talimat verdiler. Burası 1500'lü yıllardan beri mezarlık olarak kullanılan bir yer. 1878'lerde Avusturya- Macaristan İmparatorluğu döneminde park yapılmış. Daha sonra 1992 yılında da çok sayıda şehit var ki bunların bir an önce defnedilmesi lazımdı. Aliya'nın (İzzetbegovic) da yattığı şehitlik, 1992'den sonra yapılmış. Stalingrad Belediyesi şehri ile bugün görüşmelerimizi tamamlayacağız. Buradaki mezar taşlarının tarihi eser niteliği var. Koruma Kurulu'nun iznini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı'mızın talimatını yerine getireceğiz. Önce çevre duvarı, ağaçlandırma, mezar taşlarının onarımı dahil daha güzel bir hale getireceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımız başladı. Saraybosna'da birçok restorasyon faaliyetimiz tamamlandı. İnşallah, çok kısa bir sürede burayı da tamamlayacağız. Başçarşı'daki taşların düzenlenmesi gibi burayı da gerçekleştireceğiz" dedi.

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