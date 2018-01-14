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Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 13:59 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat AK Parti İl Kongresi'nde gençlerin hep bir ağızdan "Minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker" şiirini okumasının ardından "Bana bak, siz de içeri gireceksiniz ha!" diye espri yaptı. Erdoğan, Ziya Gökalp'in bu şiirini okuduğu için 10 ay hapis cezası almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat AK Parti İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Tokatlılar, teşkilatımızın kıymetli mensupları bugün Tokat başka, bir başka. Dışarıda içerinin herhalde bir 10 katı var. Gençler nasılsınız. Hazırsınız değil mi? Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum.

Tokat'ın yiğit insanlarını, mert insanlarını gönülden selamlıyorum. Arayı biraz uzattığımızı biliyorum. Tokat hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Her zaman yanımızda, arkamızda durdu. Her ne kadar İstanbul'daki Tokatlı kardeşlerimle birkaç kez buluşsak da bir müddet Tokat'a gelmek nasip olmadı. 3.5 yıllık bu hasreti bugün sona erdiriyoruz. Alimler diyarı, kahramanlar otağı, şairler yurdu Tokat'ta bulunmaktan, sizlerle özlem gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizi muhabbetle karşılayan tüm Tokatlı vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Tokat, vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve huzurun şehridir. 6 bin yıllık geçmişi ile Tokat, tarih, medeniyet ve kültür şehridir.

Ecdadları 15'liler gibi iş başa düşünce şehadate yürüdüler. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde verdiğimiz 251 şehit arasında 6 tane de Tokatlı kardeşimiz bulunuyor. Terörle mücadele harekatlarımızda Tokatlı kahramanlar destan yazdılar. Canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü ile mücadele ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda toprağa düşen tüm yiğitlere rabbimden Rahmet niyaz ediyorum.

Devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde sorduk, soruyoruz. FETÖ ile mücadele, Türkiye devletinin son yıllarda verdiği en çetin mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor, hukuki ve adli süreeci yakından takip ediyoruz.

Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Davalar yavaş yavaş karara bağlanmaya başladı. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonunun yapıldığı bir planla karşı karşıyayız. Artık saklanacakları bir yer kalmadı. PKK'nın dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak. Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan yalanı adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etmiştir. Çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah yoktur. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça her açıdan daha güçlü hale geliyoruz. Hukuktan sapmadan suhuletle FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"TERÖRDEN ARINDIRMA OPERASYONUMUZU AFRİN'LE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız. Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi örgütse, DHKP-C de YPG de vahşi terör örgütüdür. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal Demokratik Güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek sureti ile Amerika bizi mi aldatacaksın? Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütü ile mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Terörist Gabar'da da teröristtir, Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de de teröristtir. Birileri kısa vadeli çıkarları adına bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye ve ülkemizdeki teröristleri biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim; Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Tehdit eden tüm örgütleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz. Dostluk, stratejik müttefiklik gibi kavramların ne kadar gerçek, ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz birlikte hareket edebileceğimiz ümit ediyoruz. Afrin operasyon sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum.

KONGRE ÖNCESİ SALON DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışındaki vatandaşlara şöyle seslendi:

Tokatımızın saygıdeğer güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

"ZANNEDİYOR Kİ AMERİKA ÖLENE KADAR BENİ KORUYACAK"

Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin.

"BELEDİYELERDE SEÇİMLERİ İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtlülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.

BİT VE KİT'LERE KADRO

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
dünyanın en büyük din tüccarı sensin reis
vatan millet sakarya duble yol.. akp nin ülkeyi yönetme şekli
SÖZLERİN HAVADA BULUTT...SEN BİZLERİ UNUTT..._?!!...
inşallah keser dönecek sap dönecek
hüloooooğ
TEHTİD ETTİĞİNİZ İNSANLAR SİZE OY VERDİ. BU ÖZ GÜVEN NEREDEN GELİYOR. İNAN Kİ SİZE BİR DAHA OY VERMEM. BEN BÖYLE BİR ÜLKEDE KORKUYLA ÇOCUK YETİŞTİRMEK İSTEMİYORUM.
tabiki efendim koyunlar sorgusuz sualsiz desdeklemeye devam nede olsa aldanmaya devam
Ükenin en çok göç veren illerinin başında,ne istihdam ne hizmet var hala daha Tokatlılar hüloğğ,hakediyorlar ne diyeyim,köy yollarından geçse de görse rezilliği sayın reisi cumhur
bicak kemige coktan dayandi sayin erdogan. kemigi bile gecti. abd gozümüzün icine baka baka pkkaya silah fuze ve ekonomik yardim yapiyor. bankamizin g.müdür yrd. ni keygi tutukluyor sen dsha şimdi söyluyorsun bicak kemige dayandi diye. suriyeyenin kuzeyine Ordumuzun karadan girmesi farz oldu artik. beklemeye tahammülümüz yoktur.
O kadar havadan karadan bombalar atıldı, duvar ördük, olmadı yıktık, Mehmetçik orta doğuya çıktı, Hala sınırlarımızda terör esiyor.
buradaki yorumlar kin ve nefret kusuyor. çok iğrenç
baştan meshepçilik yapıp esada karşı olup suriyeye mudahale etmeseydin bunlar yaşanmazdı.
pkk yı bitirdin sıra geldi afrine askerimizi polisimizi yollayacağına burda besledigin suriyeli erkekleri eğit yolla gidip kendi vatanını korusun onlarda kurtulsun bizde
Önce 2 yıldır uçak inmeyen Tokat'a bi uçak gelmesini sağlayın 20 yıldır hava alanı var toplasan 5 sene uçak gelmemiştir. Birde karşısına geçip alkış tutuyor bu millet. koyun gibi güdülmek hoşlarına gidiyor demekki
hiç işten aştan konuştuğu yok yok gençler hep bir ağızdan şiir okumuşlarda yok 10 ay hapis cezası almışda o ak davarlar hep bir ağızdan sigara fabrikamızda 3000 kişi çalışsaydı şeker fabrikamızda 2000 kişi çalışsaydı tarım makinaları fabrikamız geri gelse 1000 kişi çalışsaydı tokatın 7 olan milletvekili sayısı göç yüzünden 250 bin kişi azadı 4.5 düşmeseydi tokatta işsizlik almış başını gidiyor diye bağırsaydı acaba ne derdi elazığda konuşmuş bingöle gitmiş ordan tokata gelmiş yetimin fakir fukaranın parası ile kongre yapıyon tokattaki o ilanların parası kimden çıkıyor haram zıkkım olsun
@poyrazz.2017 ah hemşerim beyin lazım bazı şeyleri anlamaya. Hatta beyin derken akıl yani. Yoksa hepsi beyinli.
evet sayın cumhurbaşkanım...bıçak kemiğe dayandı...faturaları ödeyemiyorum,,çocuğun servis parasınıda,,kredi karta limit kalmadı,borcu borcu borçla ödüyorum,,,etin kilosu 50 tl,,herşey yüzde yüz zamlandı ve hala zamlara devam ediyorsunuz..
boş laflar bunlar reis.en iyisi sen tek başına git sınıra.hep orda kal.millet bi rahatlasın.
buyuk devlet adamıysan laf degıl icraat bekliyo bu millet artık sabırmı hiç bi sey kalmadı iç ve dış tehdıtler bertaraf edılmeli hiç degılse barı gelecek nesıllerımız rahat etsın dogduk pkk teror orgutu yas 40 oldu pkk teror orgutu geregını yap artık
Eğer Devlet imkanları ile partinin il kongrelerine gidiyorsan Haram zift katran olsun hakkımız. Her gün aynı konuşma aynı hava bıktık artık boş laflardan. Sen birazda EKONOMİDEN Milleti nasıl fakirleştirdiğinden bahset. Yol Köprü yaptırmak karın doyurmuyor.
ülkenin içinde her yerde yangın var utanmaz adam. yaşı dolmamış çocuklar katlediliyor, her yer tinerci millet evinden çıkamıyor, sokaklar katliam alanı olmuş hırsızlar kol geziyor, vatandaşın cebinde ekmek parası yok. saymakla bitmez sen tutmuş masal anlatıyorsun.
insanlar konuşa konuşa anlaşır derler ya!Burada tersi oluyor,konuştukça işler sarpa sarıyor.
bu adama 16 nisanda referandumda evet diyerek ülkenin başına neler gelecek göreceksiniz tek adam eşittir diktatör tek adam kaos hade geçmiş olsun daha uzun yazardimda okumayacaginizi bildiğimden bukadari yeter
ülke resmen ikiye bölündü benden olanlar karşı olanlar bu biryerde seksenli yıllara götürür ülkeyi
sevgi,barış,huzur,kardeşlik kelimeleri ülkemden söküp atılmıştır yerine kin,nefret,öfke,kavga,savaş kelimeleri ülkemin her metrekaresinde yaşam ve kabul alanı bulmuştur.Yeni ülkem.
Savaş istemiyoruz, bütün zararları biz gördük, ekonomi çöktü, birde askerimize zarar gelmesin, Suriye adeta bir cadı kazanı, sınırımızı koruyalım yeter.
sn cumhurbaşkanı, vatan toprağını terkedene ne denir?
Operasyon yaparken haber veriyo siz ordan çıkında kan dökülmesin sonra ABD ne der danışıklı döğüşüklü bu işler... operasyon ansızın yapılır haber vermeden davul zurna ile değil.
Yerli Milli muhabbeti sıktı artık. Saman ithal, et ithal, kuru fasulye ithal, mercimek ithal, nohut ithal, Yapılan köprüler yabancı şirketlerin. Yerli Milli olan nedir?
cumba tokatta konuşuyor bir haber değil!konuşmuyor bir haberdir.Ne biçim habercisiniz yahu!:;))
Hani referandum sonrası bitiyordu terör söz verilmişti. Havada kaldı ne yazık ki. Şimdi de 2019 da seçimlerde beni başa getirirseniz ozaman bitireceğiz mi diyeceksiniz? Ne de olsa işbirliği içinde olduğunuz aşikar. Çocuklarımızı sizler egolarınız için harcayın diye mi büyütüp asker ediyoruz ? Yazık günah yaaa ... Allah rahmet eylesin . Bir grup çapulcu pisliği bitiremediniz gitti ...
Neyzen Tevfik Manisa valisi iken istanbul'dan ödenek ister"konağın muslukları hariç her yerinden su akıyor" cevap gelir"idare-i maslahat" et!yani durumu idare et! Tevfik cevap verir:"idare gitti maslahat elde kaldı!"
sizden daha terorist bir ulke varmi.fakir fukaraya saldirmaya basladiniz .sizi gidi allahtan korkmazlar
adalardan ne haberrr???TC nin belkemigi Turk Petrol Ofisinden ne haber??? Turkiyenin 100 de 100 kendi imkani ile TC nin 100 de 10 petrol ihtiyacini karsilayan kurumu kimlere sattin ?? hollanda ... sirketlerine.. sayende TC nin belkemigini de kirdin.. artik emperyalistlere sormadan TC ucak bile kaldiramaz .. sayende .. birazda bunlari aciklasan .. al milletin gazini yola devam.. sahi ne oldu o ustun yahudi madalyasi duruyo mu hala????
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