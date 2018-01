Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Tokat'ın yiğit insanlarını, mert insanlarını gönülden selamlıyorum. Arayı biraz uzattığımızı biliyorum. Tokat hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Her zaman yanımızda, arkamızda durdu. Her ne kadar İstanbul'daki Tokatlı kardeşlerimle birkaç kez buluşsak da bir müddet Tokat'a gelmek nasip olmadı. 3.5 yıllık bu hasreti bugün sona erdiriyoruz. Alimler diyarı, kahramanlar otağı, şairler yurdu Tokat'ta bulunmaktan, sizlerle özlem gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bizi muhabbetle karşılayan tüm Tokatlı vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına gerekli cevabı verirken adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Davalar yavaş yavaş karara bağlanmaya başladı. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonunun yapıldığı bir planla karşı karşıyayız. Artık saklanacakları bir yer kalmadı. PKK'nın dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak. Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan yalanı adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etmiştir. Çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah yoktur. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça her açıdan daha güçlü hale geliyoruz. Hukuktan sapmadan suhuletle FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"BELEDİYELERDE SEÇİMLERİ İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Kızlarımızın başlarını açtılar, onlar geldi başlarını örttü yahu. Başı açık olan da, örtlülü olan da bu ülkede el ele kol kola yürüdü be. Üniversitelerin kapısını kapattılar onlara, kapıları açtılar be. Her yerde eşit haklara sahip oldular. İnanç, eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldular. Bunlar dense yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Benim sizden isteğim de, şurada 13-14 ay kaldı marta. Çok çalışacağız. Belediyelerde seçimleri inşallah kazanacağız. Kasımda da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bütün oyunları bozmaya hazır mıyız? Tokat'a bak. Tokat dağları gibi muhteşem. Şu coşku bambaşka.

BİT VE KİT'LERE KADRO

Aynı güne iki kongre. Dün, Elazığ'daydık, sonra Bingöl'e geçtik. Oralarda da muhteşem kongreler yaptık. Sizlere selamları var. Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) de kadroları, nasıl çalışıyorsa oralar da aynı sistem olacak. Belediye İktisadi Teşebbüslerdekiler (BİT) de aynen. Biz aradan komisyoncuları kaldırdık.