Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 13:42 |2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Soda Elektrik Fabrikası Açılışı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili "Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok" dedi. Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin de, "Harekat her an başlayabilir" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu karara çok sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Soda Elektrik Fabrikası Açılışı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Büyükelçi, Ciner Grubu'nun kıymetli yöneticileri, Kahramankazan Soda Elektrik AŞ'nin yöneticileri, kahraman unvanını alan değerli Kahramankazanlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2200 kişiyi istihdam edecek olması ihtifar verici bir tablodur. İhracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır. Ülkemiz dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir. Ciner Grubu Amerika'da da bu alanda yatırım yapıyor. Burada camdan deterjana ve hayvan yemine kadar çok geniş kullanım yelpazesi olan stratejik bir üründen bahsediyoruz. Kahramankazan, Sincan, Beypazarı bölgesi bu ürünün ham maddesinin olduğu bir yerdir. Beypazarı Soda'nın da açılışını yapmıştık. Devlet olarak oraya yüzde 26 ortağız. 380 megavat güce sahip elektrik santralidir. Bu elektriğin 110 megavatı tesisin kendi ihtiyacı için kullanılacak, kalanı da ülke sistemine aktarılacaktır. Ülkemize katkıda bulunan böyle bir tesise sahip olmuş oluyoruz.

Ülkemize, milletimize Ciner Grubu'na hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. İnşasında emeği geçen Çinli dostlarımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. 400 kamyon şoförümüze kazasız belasız mesailer diliyorum. 15 Temmuz gecesi merkezi şurada askeri hava üssü olan bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Darbe başarılı olsa da olmasa da Türk ekonomisini yerle yeksan etmeye yönelik güçler hemen harekete geçtiler. 15 Temmuz gecesi darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine eyvallah etmeyen Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da yine dimdik duruş sergiledi. Ankara'da darbecilerin en çok kan döktüğü yerlerden biri de Kazan'dır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme oranı ile adeta yeniden şaha kalktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Yatırımlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. İstihdamda yılın ilk 10 ayında 1.5 milyona yakın artış sağladık. 2017'de 157 milyar dolarlık ihracat rakamı ile artık geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz. Bugün yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz.

Önümüzdeki sezonda rekorlarımızı yeniden yoklamaya başlayacağız. Döviz rezervlerimiz 110-120 milyar dolar arasında gidip geliyor. 23.5 milyar dolar IMF borcu ile teslim aldık ülkeyi. 2013'te sıfırladık. IMF bizden borç ister hale geldi. Merkez Bankamız 27.5 milyar dolar döviz rezervine sahipti. Malum gelişmelerden sonra bir düşüş yaşadık, şimdi de 110-120 milyar dolar döviz rezervini de yakaladık. Türkiye eski Türkiye değil. Artık yeni Türkiye var. Yaşadığımız bunca badireye rağmen kamu borçlarımızın milli gelire oranı düşmeyi sürdürüyor. Ana para ve faiz ödemelerimiz azalıyor. Borsamız uzun zamandır rekor üzerine rekor kırarak büyümeye devam ediyor. Hükümete geldiğimizde bizim Borsa o zaman 10 bin civarındaydı, şimdi 110-118, buralara kadar tırmandı. Gezi, çukur eylemleri, darbe derken bugünlere geldik. BİZ SIRADAN BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ Arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta ve Avrupa'da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Türkiye artık yerini konumunu bilsin diyor bazıları. Tamam da biz Türkiye'yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet.

ŞU ANDA ZATEN OBÜSLERLE VURUYORUZ Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz. DEAŞ denen terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz dedik. Stratejik ortaksak, model ortaksak bu işi bizimle yapmak zorundasınız. Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile yok edilemez. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz şu anda da operasyonlar devam ediyor. HEPSİNDEN ÖTE ZEKAMIZ VAR Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Bu böyle bilinsin. Bizim çok zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz, gazımız, altınımız olmayabilir. Burada olduğu gibi bizim de trona madenimiz var. Bor madenimiz, var, kömürümüz var, başka madenlerimiz var. Hepsinden öte zekamız var.

Elimizdeki madenleri en iyi şekilde değerlendirerek kalkınmamız için önemli bir kaldıraç haline dönüştürebiliriz. Bütün madenlerimiz hep ham halleri ile ihraç edilmiştir. İşlenmiş olarak onları almışızdır. Bu ne mantıktır ya. Elde edeceğimiz katma değer, işte görüyorsunuz, göreceksiniz katlanarak artacaktır. Bunun için de madenciliğimiz ile ilgili teknolojilere büyük önem veriyoruz. Bor gibi, trona gibi madenlerimizin işlenmesini ne kadar geliştirirsek ülkemizin kârı o kadar artacaktır. Diğer alanlarda benzer atılımların haberlerini bekliyoruz. Bizim artık teknolojide tüketici olma düzeyinden tasarımcı olma düzeyine çıkmamız gerekiyor. Tıpkı iletişim teknolojilerinde olduğu gibi bu pazarda en son teknoloji ile kısa sürede önemli bir yere gelebileceğimize inanıyorum. Uzun yıllar ülkemizde adeta oynayanların, parası ile ürün vermeyenlerin hiçbirine artık ihtiyacımız kalmadı. BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI 15 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle dışa bağlılıktan kurtulduk. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Attığımız her adımda önümüzde akla hayale gelmeyecek engeller çıkartıldı. Atılan imzalardan geri dönülmesinden, başlangıçta olmayan nice konunun sonradan çıkartılmasından, nice konu ile karşı karşıya kaldık. Hepsinin de üstesinden geleceğiz.

BİZE DÜŞEN BU TERÖR ORDUSUNU DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek.