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Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 13:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Soda Elektrik Fabrikası Açılışı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili "Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok" dedi. Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin de, "Harekat her an başlayabilir" ifadelerini kullandı.

ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından ‘sınır gücü’ kurma sürecinin başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu karara çok sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan Soda Elektrik Fabrikası Açılışı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Büyükelçi, Ciner Grubu'nun kıymetli yöneticileri, Kahramankazan Soda Elektrik AŞ'nin yöneticileri, kahraman unvanını alan değerli Kahramankazanlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2200 kişiyi istihdam edecek olması ihtifar verici bir tablodur. İhracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır. Ülkemiz dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir.

Ciner Grubu Amerika'da da bu alanda yatırım yapıyor.

Burada camdan deterjana ve hayvan yemine kadar çok geniş kullanım yelpazesi olan stratejik bir üründen bahsediyoruz. Kahramankazan, Sincan, Beypazarı bölgesi bu ürünün ham maddesinin olduğu bir yerdir. Beypazarı Soda'nın da açılışını yapmıştık. Devlet olarak oraya yüzde 26 ortağız. 380 megavat güce sahip elektrik santralidir. Bu elektriğin 110 megavatı tesisin kendi ihtiyacı için kullanılacak, kalanı da ülke sistemine aktarılacaktır. Ülkemize katkıda bulunan böyle bir tesise sahip olmuş oluyoruz.

Ülkemize, milletimize Ciner Grubu'na hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. İnşasında emeği geçen Çinli dostlarımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. 400 kamyon şoförümüze kazasız belasız mesailer diliyorum.

15 Temmuz gecesi merkezi şurada askeri hava üssü olan bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Darbe başarılı olsa da olmasa da Türk ekonomisini yerle yeksan etmeye yönelik güçler hemen harekete geçtiler. 15 Temmuz gecesi darbecilerin uçaklarına, helikopterlerine eyvallah etmeyen Türk milleti ekonomik saldırı karşısında da yine dimdik duruş sergiledi. Ankara'da darbecilerin en çok kan döktüğü yerlerden biri de Kazan'dır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme oranı ile adeta yeniden şaha kalktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Yatırımlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. İstihdamda yılın ilk 10 ayında 1.5 milyona yakın artış sağladık. 2017'de 157 milyar dolarlık ihracat rakamı ile artık geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz.

Bugün yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz.

Önümüzdeki sezonda rekorlarımızı yeniden yoklamaya başlayacağız. Döviz rezervlerimiz 110-120 milyar dolar arasında gidip geliyor. 23.5 milyar dolar IMF borcu ile teslim aldık ülkeyi. 2013'te sıfırladık. IMF bizden borç ister hale geldi. Merkez Bankamız 27.5 milyar dolar döviz rezervine sahipti. Malum gelişmelerden sonra bir düşüş yaşadık, şimdi de 110-120 milyar dolar döviz rezervini de yakaladık.

Türkiye eski Türkiye değil. Artık yeni Türkiye var. Yaşadığımız bunca badireye rağmen kamu borçlarımızın milli gelire oranı düşmeyi sürdürüyor. Ana para ve faiz ödemelerimiz azalıyor.

Borsamız uzun zamandır rekor üzerine rekor kırarak büyümeye devam ediyor. Hükümete geldiğimizde bizim Borsa o zaman 10 bin civarındaydı, şimdi 110-118, buralara kadar tırmandı. Gezi, çukur eylemleri, darbe derken bugünlere geldik.

BİZ SIRADAN BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ

Arı kovanına çomak soktuğumuzu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta ve Avrupa'da yaşanan hadiselerin hiçbiri bu fotoğraftan bağımsız değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Türkiye artık yerini konumunu bilsin diyor bazıları. Tamam da biz Türkiye'yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet.

ŞU ANDA ZATEN OBÜSLERLE VURUYORUZ

Şimdi kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, YPG'ymiş, DEAŞ'mış, topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz. DEAŞ denen terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok etmeye çalışmanızı asla kabul etmiyoruz dedik. Stratejik ortaksak, model ortaksak bu işi bizimle yapmak zorundasınız. Bir terör örgütü bir başka terör örgütü ile yok edilemez. Bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz şu anda da operasyonlar devam ediyor.

HEPSİNDEN ÖTE ZEKAMIZ VAR

Biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Bu böyle bilinsin. Bizim çok zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz, gazımız, altınımız olmayabilir. Burada olduğu gibi bizim de trona madenimiz var. Bor madenimiz, var, kömürümüz var, başka madenlerimiz var. Hepsinden öte zekamız var.

Elimizdeki madenleri en iyi şekilde değerlendirerek kalkınmamız için önemli bir kaldıraç haline dönüştürebiliriz. Bütün madenlerimiz hep ham halleri ile ihraç edilmiştir. İşlenmiş olarak onları almışızdır. Bu ne mantıktır ya. Elde edeceğimiz katma değer, işte görüyorsunuz, göreceksiniz katlanarak artacaktır. Bunun için de madenciliğimiz ile ilgili teknolojilere büyük önem veriyoruz. Bor gibi, trona gibi madenlerimizin işlenmesini ne kadar geliştirirsek ülkemizin kârı o kadar artacaktır.

Diğer alanlarda benzer atılımların haberlerini bekliyoruz. Bizim artık teknolojide tüketici olma düzeyinden tasarımcı olma düzeyine çıkmamız gerekiyor. Tıpkı iletişim teknolojilerinde olduğu gibi bu pazarda en son teknoloji ile kısa sürede önemli bir yere gelebileceğimize inanıyorum. Uzun yıllar ülkemizde adeta oynayanların, parası ile ürün vermeyenlerin hiçbirine artık ihtiyacımız kalmadı.

BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI

15 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle dışa bağlılıktan kurtulduk. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Attığımız her adımda önümüzde akla hayale gelmeyecek engeller çıkartıldı. Atılan imzalardan geri dönülmesinden, başlangıçta olmayan nice konunun sonradan çıkartılmasından, nice konu ile karşı karşıya kaldık. Hepsinin de üstesinden geleceğiz.

BİZE DÜŞEN BU TERÖR ORDUSUNU DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR

Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm ikazlarımıza rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka hedefi olabilir mi? Amerika'nın artık niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyarız. Bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları bize beraber mücadele edeceğimizi söylüyorsa bu bizim için anlamlı bir sözdür. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze bağlı kalırız. Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş.

30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek.

Bu adamların biz cinsini iyi biliriz. Biz stratejik ortağınız isek, bize güven. Rakka'ya ordu gönderilecekse biz 2 tugay da göndeririz. Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor dedim. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Nasıl kalleş, iki yüzlü olduğunu çok iyi tanıyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. İlk silah doğrultacak olan bu 30 bin kişilik teröristlerdir. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da bu teröristlerdir.

Amerika bu vahşi canilerle kendisine gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda oyunu bozmuşsak diğer yerlerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kazan Soda Elektrik Fabrikası

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Yürü bre reis , yanındayız , referandum da hayır dedim ama böyle ol ciğerimi Yee reis yanındayız
@cenanyesilyurt cigerini yedim pyde oraya nerden gitdi türk topraklarından kim geçmesine izin verdi türk devleti
Şayet adalet olsaydı feto pkk pyd barzani ortaklıktan ıhaneti hayırsever işadamı reza ile ortak olup Hırsızlığı belgeli Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları hesap veriyor olurdu..
kesinlikle serdar 1981 alcym ile kardessiniz. ama babalariniz farkli ve kim olduklarida belli degildirrr.....
PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYMAKTAN TÜRK DÜŞMANLIĞINI BOP GÖREVİNİ YAPMAKLA OVUNMEKTEN KÜRESEL GÜÇLERİN PİYONU OLDUĞUNU BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYIP PAPA İLE SARAYLAR AÇIP PAPAZLARLA KILISELERDE ARZI ENDAM ETMEKTEN MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ YAHUDI OLDUĞUNU HAYKIRIYOR OĞUZ KAANIN TORUNLARI ZATEN BOZKURDA HAYVAN DEYIP ARAP MASON KARISIMI RABIS ISARETI YAPMASINDAN ANLIYOR.. UYAN TÜRK EVLADI "KANINI TASIMAYANIN SÖZÜNE INANMA" DEMIS ATATURK
Daha dün fetosa her istediğini verip kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotosuyum diye itirafca bulunuyordu.. şehide kelle apoşa sayın diyen megri megri halay çekip pacavrasini Ankara'ya asanlar pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlar pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hain degilmidir öyleyse ihanetler belgeli neredesin eyy ADALET
Daha dün fetosa her istediğini verip kozmik odadaki bilgileri cia veren baş fotosuyum diye itirafca bulunuyordu.. şehide kelle apoşa sayın diyen megri megri halay çekip pacavrasini Ankara'ya asanlar pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlar pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hain degilmidir öyleyse ihanetler belgeli neredesin eyy ADALET
sen son duruma bak akp yi devirmek için hdp ye oyveren akpye vereceğine hdp ye verin diyen sen değilmisin.
allahım sana uzun ömürler versin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
akparti değilim şimdiye kadar her platformda erdoğanın yanlışlarını dile getirdi. ama şu saatten sonra suriye de olan biteni anlamayan kalmadı. buna rağmen halen daha tr nin afrin operasyonuna karşı gelen vatandaşlar y fetocudur ya kripto ermeni,pkk, vb. ve vatan hainidir.
önden bilali yolla söz ilk arkasından ben gidecem kendi toprağımız için verdiğimiz şehirler yetmedi sıra suriyede. onlarda burda keyif çatsın
Reis Hazırız Sen Ne Dersen
Reis kusura bakma ama senin darbeden haber olmadığını kesinlikle inanmıyorum.Bu duruma gelceğini tahmin edemediniz ama malesef darbe girişimini sizler izin verdiniz.Sırf çıkarlar için ,anlaşamadığın fetö için buna izin verdiniz.15 temmuzdan oluşan tüm olumsuzluklar malesef sizlere ait.
Sanki oğulları askere gidip savaşacak 2 tane askere gitmeyen sapasağlam oğlu var. Gariban ana babanın çocukları ülkemiz için savaşacak.
Sayın Cumhurbaşkanım ne yapacaksak yapalım. Koca devletimizi ne hale düşürdüler. Hani 82 83plakalarımız nerde neden takmıyoruz yerli arabalarımıza. Lafla peynir gemisi yürümüyor artık sayın Cumhurbaşkanım. Bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle Sokak ağzı kullanmamalı. Tepelerine ineceksek inelim. Her gün bir gece ansızın gelebiliriz şarkıları söylemeyelim. Büyük devlet konuşmaz icraat yapar.
kadir inanır'a saygılar sunuyorum..
ÇENEN TUTULSUNN...ÇENEN BAĞLANIR İNŞALLAHH..?!!..
Türk Milleti ,1974 de Kıbrıs da, kimsenin ruhu bile duymadan gerekeni yaptı. şimdi de aynı şekilde kimsenin ruhu duymadan gerekeni yapsak veya yapabilsek çok iyi olacaktı vaya olacak.
resmen kaderimizi bekliyoruz biri desinki lafla fiili birşey olmuyor icraat icraatın açıklamasnı yapmamız gerekiyor galiba
eyiz bu kişilerin Kıçının kirli olduğunu nereden biliyor ? Bu ne tür bir ilişki
yine boş boş laflar ne yapacaksınız kardeşim kovabilecek misiniz onları ordan abd o 4000 tırlık silahı yeşillik olsun diyemi verdi onlara . gidip boş tepeleri bombalayıp geri döneceksiniz nedirki yani .
INANINKI HERGUN YAZILI VE GÖRSEL BASINDA SİYASİLERI GÖRMEYE BIKTIK SADECE NUTUK ATUYORLAR İCRAAT SIFIR YPG YI ULKEDEN SANKI BAŞKALARI GEÇIRDI BOŞ VAADLERI BIRAKIN LUTFEN
Arkadaş vatan toprağı sayılan Türkiyeden 34 km ötedeki Süleyman şah türbesi ve saygı karakolunu bu PYD yardımıyla Türkinin yanı başına getirdik DEAŞ SURİYE VE IRAKI kasıp kavururken elçilik çalışanları rehin alınırken sesimizi çıkarmadık el altından pazarlıklar yürüttük şimdi yok şöyle yandaş böyle yandaş teröristler diye bağırıyoruz yine yüzlerce belki binlerce cana mal olacak yine analar ağlayacak yine ateş düştüğü yeri yakacak yine masum insanlar feryat edecek bunun vebalini kim ödeyecek.
suriye ordusunun kontrolündeyken türkiye güven altındaydı en azından türkiyeye yönelik tehdit yoktu ne zamanki emevi camisinde namaz kılma hırsı doğdu iti kopuğu katilleri suriyeye kafile kafile doldurdunuz işid öso ahraru şam el kaide ypg pyd liler suriye askerlerini boğazlarken sınırları ele geçirirken alkış tuttunuz şimdi yanlış politikalarla nasıl tuzağa düştüğünüz ortaya çıktı
benim anlamadıgım bu pydeyi türk devletinin topraklarından oraya gitmesine izin verende bizim devlet deilmiydi şimdi kime ne diecez
Reisin bu açıklamasından sonra 2. reis'in yapacağı açıklamaları endişeyle bekliyorum. Bu demektir ki yani...RTÜK canlı yayını engellesin...Veya gecikmeli sunsun. Veya 18 yaş üstü şartı getirilsin. ''Açtı ağzını yumdu gözünü'' misali olacaktır. Gelsin 84-85 ...
beyinsizlik sendromu bu iste
Abd dikkate almadıkça beyefendi daha bi saldırganlaşıyor..
İç barışı sağlayabilirseniz, Tek Vücut, Tek Yumruk olabilirsek Ancak Hakim olabiliriz... Adalet olmaz sa, İç barış olmaz, Adalet olmazsa Güç birliği olmaz..!
Boş boş konuşuyor.Görüntü var ama ses yok.
bu denli ağzı bozuk bir devlet adamı ülkeme hiç yakışmıyor.
YAV HE HE
Ah şu dış güçler yok mu,hain dış güçler terörist pyd yi davul zurna ve pkk hainlerinin zafer işareti eşliğinde sınırlarımızdan geçirdi.Hem 29 Ekim'e denk getirerek.Ah bu hain ve alçak dış güçler.O zaman Erdoğan iktidar olsaydı sizler gününüzü görürdünüz.
Kıcı kırık lara gider mi yapıyorsun Reis yok geliriz vururuz ansızın çökeriz. Hiç tırstıkları yok gibi. abd destekli teröristler burnumuzun dibinde palazlanmış göreklenmiş sen hala yok obüs vuruyor yok akşam geliriz. Kimsenin ne korktuğu nede ürktüğü var. Sal uçakları alem atar görsün.
Sayfada balık hafızalıların bu kadar fazla olduğunu görmek keyfliymiş be, önce neler yapıldığının unutulup şimdi reis ne derse ver mehteri hesabı bunlar :) Şunlar bayağı komik; HEPSİNDEN ÖTE ZEKAMIZ VAR... BU NOKTAYA GELMEK KOLAY OLMADI 15 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle dışa bağlılıktan kurtulduk... BİZE DÜŞEN BU TERÖR ORDUSUNU DAHA DOĞMADAN BOĞMAKTIR... (sanırım işid gibi :) ) İyiki akepeliler var, yoksa böylesine sıkıntılar içersinde yüzümüzde başka türlü gülümseme olmazdı...
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