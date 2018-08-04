Erdoğan: Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. ABD'nin yaptırım kararına değinen Erdoğan, "Amerika bu adımla Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir.

Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Dün akşama kadar sabır ettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Türkiye bu yaklaşım, anlayışla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyor" dedi.

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-Erdoğan'ın konuşması

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Özkann ARSLAN-Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)

