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Erdoğan: "Türkiye olarak İran nükleer meselesi dahil, hal yoluna koyulmuş krizlerin yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Türkiye olarak İran nükleer meselesi dahil, hal yoluna koyulmuş krizlerin yeniden köpürtülmesini kabul etmiyoruz."


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