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Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 23:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bu akşam telefonda görüştü - Görüşmede, Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinildi, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağı belirtildi

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler.

(AA)

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