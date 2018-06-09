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Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye olarak Ürdün'ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Kral 2. Abdullah nezdinde, Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz'a başarılar dilediğini de söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Kral 2. Abdullah arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye olarak Ürdün'ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah'a, Ürdün'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz'a başarı dilediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindi.

Görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılık da teyit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün kralı 2. Abdullah

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