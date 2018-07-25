Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AĞBAL KRİTİK NOKTAYA GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı'na, Başkan Erdoğan'ın biletini kesti artık yok denilen isim Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun getirildi.
KULİSLERDE İSMİNİN ÇİZİLDİĞİ KONUŞULUYORDU
Ağbal 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ekonomiden sorumlu Genel Başkan yardımcısıydı. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanlığı görevine yaptı. Son seçimde aday olmamış ve bakanlığına kesin gözüyle bakılırken bir anda dışarıda kaldı ve Erdoğan'ın ismini cizdiği siyasi kulislerde konuşuluyordu.
NACİ AĞBAL KİMDİR?
Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi, İş İdaresi, Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.
2006-2009 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
2009-2015 Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı
2004-2006 TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği
2006 PETKİM A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği
2006-2015 Türk Hava Yolları A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği
2008-2015 Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği
Naci Ağbal, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25-26. Dönemlerde Bayburt milletvekili seçildi. 64. ve 65. Hükümet'te Maliye Bakanı olarak görev aldı.
İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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