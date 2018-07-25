HABER

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 07:53 | Son Güncelleme

Yayımlanan yeni kararnameyle 6 kritik noktaya atamalar yapılırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biletini kestiği söylenen isim Naci Ağbal ise en kritik noktaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na atandı.

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞBAL KRİTİK NOKTAYA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı'na, Başkan Erdoğan'ın biletini kesti artık yok denilen isim Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun getirildi.

KULİSLERDE İSMİNİN ÇİZİLDİĞİ KONUŞULUYORDU

Ağbal 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ekonomiden sorumlu Genel Başkan yardımcısıydı. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanlığı görevine yaptı. Son seçimde aday olmamış ve bakanlığına kesin gözüyle bakılırken bir anda dışarıda kaldı ve Erdoğan'ın ismini cizdiği siyasi kulislerde konuşuluyordu.

naciagbalkimdir

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi, İş İdaresi, Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

  • 2006-2009 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

  • 2009-2015 Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı

  • 2004-2006 TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği

  • 2006 PETKİM A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

  • 2006-2015 Türk Hava Yolları A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği

  • 2008-2015 Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği

  • 2008-2015 Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği

Naci Ağbal, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 25-26. Dönemlerde Bayburt milletvekili seçildi. 64. ve 65. Hükümet'te Maliye Bakanı olarak görev aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'
Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler! Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan naci ağbal Strateji ve Bütçe Başkanlığı ak parti

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 3 yorum
1 Kişinin Gece Rüyasında Gördüğü Sabah 80 Milyon İçin Kanun Oluyor :(( Hiçbir Oto Kontrol Yok. Güya Bakanlık Sayısı Azaltılmkıştı Şimdi Canı Sıkıldıkça Bir Yerlere Atama Yapıyor. HER YERDE İSRAF,İSRAFR,İSRAF ALLAH Sonumuzu Hayır Etsin..!
bir oto lastiğinden bayii 125 tl kâr yapıyor yeni öğrendim ona göre pazarlığınızı yapın
ahaa haydaaa , en cimri bakanlardan...
Diğer Haberler
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!

İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.